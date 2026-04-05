Lione in astinenza di vittorie: 0-0 con l'Angers, Fonseca vede comunque la zona Champions
Finisce con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Angers e Lione (0-0), in occasione della 28^ giornata di Ligue 1. Una partita a ritmi piuttosto compassati, al rientro dalla sosta nazionali, con Endrick - in prestito dal Real Madrid - rimasto a secco e l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca ad accontentarsi di un punto solamente per smuovere la classifica.
Il Lione - che in caso di vittoria sarebbe potuto tornare a pari punti con la terza in classifica - resta al quinto posto, mentre l'Angers si conferma dodicesimo. Giocano al buio i Gones, arrivati a 9 partite consecutive senza vittoria, considerando tutte le competizioni: l'ultima vittoria dell'OL risale al 15 febbraio, in campionato francese, contro il Nizza (2-0). Tuttavia a un passo dalla zona Champions e dall'Olympique Marsiglia.
LIGUE 1 - 28ª GIORNATA
Venerdì 3 aprile
Paris Saint-Germain - Tolosa 3-1
Sabato 4 aprile
Strasburgo - Nizza 3-1
Brest - Rennes 3-4
Lilla - Lens 3-0
Domenica 5 aprile
Angers - Lione 0-0
Le Havre - Auxerre
Lorient - Paris FC
Metz - Nantes
Monaco - Marsiglia
Classifica
1. Paris Saint-Germain 63*
2. Lens 59
3. Lilla 50
4. Marsiglia 49*
5. Lione 48*
6. Rennes 47
7. Monaco 46*
8. Strasburgo 43
9. Tolosa 37
10. Lorient 37*
11. Brest 36
12. Angers 33*
13. Paris FC 31*
14. Le Havre 27*
15. Nizza 27
16. Auxerre 22*
17. Nantes 17**
18. Metz 14*
* una partita in meno
** due partite in meno
Marcatori
16 reti: Panichelli (Strasburgo), Lepaul (Rennes)
15 reti: Greenwood (Marsiglia)
12 reti: Edouard (Lens)
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