Eredivisie al PSV, ma è dramma Schouten: crociato rotto, l'ex Bologna salterà il Mondiale

Il PSV è già alle prese con i preparativi della festa per la conquista della 27ª Eredivisie della storia, con una nota amara come retrogusto. Infatti il capitano Jerdy Schouten ha rimediato un grave infortunio nel match contro l'Utrecht disputato ieri (4-3) e che ha apparecchiato il trionfo in campionato dopo lo 0-0 del Feyenoord.

Stando a quanto riferito da AD.nl, si tratta della lesione del legamento crociato del ginocchio, che costringerà l'ex Bologna ad operarsi e restare fuori dai giochi per un periodo tra 9-12 mesi. Una brutta tegola per il giocatore, costretto dunque a saltare anche i Mondiali con la Nazionale olandese di Koeman quest'estate.

Cos'è successo. Schouten ha compiuto un movimento innaturale durante un contrasto per la palla, distorcendo il ginocchio. L'arbitro in campo nella gara casalinga contro l'Utrecht ha compreso immediatamente la gravità della situazione e ha interrotto il gioco, con Schouten costretto ad abbandonare il campo in barella dopo l'intervento dello staff medico del PSV.

Retroscena. Uno stop obbligato e che ha spezzato Schouten, al punto da finire in lacrime negli spogliatoi, per stesso racconto del compagno di squadra Joey Veerman. Un momento fortissimo che ha influenzato negativamente il connazionale e amico 27enne. La prossima settimana verrà stabilito il piano di recupero, ma con questa tipologia di infortunio e dagli esami medici svolti, per Schouten sarà necessario un intervento chirurgico.