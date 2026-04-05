LaLiga, remuntada del Celta Vigo: da 0-1 a 3-2, rovescia il Valencia ed entra in zona Europa
Remuntada magistrale del Celta Vigo al Mestalla per continuare a sognare la Champions League. I cambi di mister Giraldez all'intervallo hanno trasformato completamente la partita, che vedeva il Valencia avanti nel primo tempo con gol di Guido Rodriguez, permettendo alla formazione celeste di ribaltare il risultato.
Moriba, Lopez e Swedberg hanno completamente rovesciato le sorti del match da 0-1 a 3-2, finché la doppietta di Guido Rodriguez al 93' ha accorciato le distanze. Ma il triplice fischio ha impartito il successo per il Celta fuori casa, riuscendo a mantenere il sesto posto in classifica di LaLiga e la zona Conference, ad un punto dall'Europa League possibile e il Betis Siviglia.
LaLiga, la 30a giornata
Venerdì 3 aprile
Rayo Vallecano - Elche 1-0
Sabato 4 aprile
Real Sociedad - Levante 2-0
Maiorca - Real Madrid 2-1
Betis Siviglia - Espanyol 0-0
Atletico Madrid - Barcellona 1-2
Domenica 5 aprile
Getafe - Athletic Bilbao 2-0
Valencia - Celta Vigo 2-3
Oviedo - Siviglia
Alaves - Osasuna
Lunedì 6 aprile
Girona - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 76
2. Real Madrid 69
3. Villarreal 58*
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 45
6. Celta Vigo 44
7. Real Sociedad 41
8. Getafe 41
9. Espanyol 38
10. Athletic 38
11. Osasuna 37*
12. Rayo Vallecano 35
13. Valencia 35
14. Girona 34*
15. Alavés 31*
16. Siviglia 31*
17. Maiorca 31
18. Elche 29
19. Levante 26
20. Oviedo 21*
* una partita in meno
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
19 reti: Muriqi (Maiorca)
14 reti: Yamal (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
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