LaLiga, remuntada del Celta Vigo: da 0-1 a 3-2, rovescia il Valencia ed entra in zona Europa

Remuntada magistrale del Celta Vigo al Mestalla per continuare a sognare la Champions League. I cambi di mister Giraldez all'intervallo hanno trasformato completamente la partita, che vedeva il Valencia avanti nel primo tempo con gol di Guido Rodriguez, permettendo alla formazione celeste di ribaltare il risultato.

Moriba, Lopez e Swedberg hanno completamente rovesciato le sorti del match da 0-1 a 3-2, finché la doppietta di Guido Rodriguez al 93' ha accorciato le distanze. Ma il triplice fischio ha impartito il successo per il Celta fuori casa, riuscendo a mantenere il sesto posto in classifica di LaLiga e la zona Conference, ad un punto dall'Europa League possibile e il Betis Siviglia.

LaLiga, la 30a giornata

Venerdì 3 aprile

Rayo Vallecano - Elche 1-0

Sabato 4 aprile

Real Sociedad - Levante 2-0

Maiorca - Real Madrid 2-1

Betis Siviglia - Espanyol 0-0

Atletico Madrid - Barcellona 1-2

Domenica 5 aprile

Getafe - Athletic Bilbao 2-0

Valencia - Celta Vigo 2-3

Oviedo - Siviglia

Alaves - Osasuna

Lunedì 6 aprile

Girona - Villarreal

CLASSIFICA

1. Barcellona 76

2. Real Madrid 69

3. Villarreal 58*

4. Atlético Madrid 57

5. Betis 45

6. Celta Vigo 44

7. Real Sociedad 41

8. Getafe 41

9. Espanyol 38

10. Athletic 38

11. Osasuna 37*

12. Rayo Vallecano 35

13. Valencia 35

14. Girona 34*

15. Alavés 31*

16. Siviglia 31*

17. Maiorca 31

18. Elche 29

19. Levante 26

20. Oviedo 21*

* una partita in meno

MARCATORI

23 reti: Mbappé (Real Madrid)

19 reti: Muriqi (Maiorca)

14 reti: Yamal (Barcellona) e Budimir (Osasuna)