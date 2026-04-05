Ligue 1, Lorient ripreso dal Paris FC. Il Metz butta via due punti col Nantes, sorride Le Havre

Braccino corto anche per le altre partite del pomeriggio di Ligue 1 valido la 28^ giornata. Finisce in parità il match tra Lorient e Paris FC, l'ex Verona Coppola è spiccato come uno dei migliori giocatori in campo ma alla fine Munetsi risponde a Dieng. Succede tutto nel primo tempo invece tra Le Havre e Auxerre, 1-1 e classifica smossa, anche se la zona salvezza per i diplomatici dista ancora quattro punti.

Uno zero a zero che riflette la resistenza del Nantes contro il Metz fuori casa, nonostante l'espulsione di Tati: in 10 contro 11 i canarini hanno mantenuto la porta inviolata e strappato un punto d'oro per come si erano messe le cose. Incapace di concretizzare le occasioni avute (2.32xG contro 0.45 degli avversari) invece l'ultima in classifica, che si mangia le mani e butta via due punti.

LIGUE 1 - 28ª GIORNATA

Venerdì 3 aprile

Paris Saint-Germain - Tolosa 3-1

Sabato 4 aprile

Strasburgo - Nizza 3-1

Brest - Rennes 3-4

Lilla - Lens 3-0

Domenica 5 aprile

Angers - Lione 0-0

Le Havre - Auxerre 1-1

Lorient - Paris FC 1-1

Metz - Nantes 0-0

Monaco - Marsiglia

Classifica

1. Paris Saint-Germain 63

2. Lens 59

3. Lilla 50

4. Marsiglia 49

5. Lione 48

6. Rennes 47

7. Monaco 46

8. Strasburgo 43

9. Tolosa 37

10. Lorient 37

11. Brest 36

12. Angers 33

13. Paris FC 31

14. Le Havre 28

15. Nizza 27

16. Auxerre 23

17. Nantes 17

18. Metz 14

Marcatori

16 reti: Panichelli (Strasburgo), Lepaul (Rennes)

15 reti: Greenwood (Marsiglia)

12 reti: Edouard (Lens)