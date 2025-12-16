Il BVB è una polveriera: acceso diverbio tra Schlotterbeck e Guirassy, ma non solo

Dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Friburgo di domenica, la tensione nello spogliatoio del Borussia Dortmund è esplosa. Secondo quanto riportato dalla Bild, il difensore Nico Schlotterbeck e l'attaccante Serhou Guirassy sono stati protagonisti di un'accesa discussione. Il retroscena svela che, analogamente a quanto accaduto dopo il recente 2-2 contro il Bodø/Glimt – quando Schlotterbeck aveva indirettamente criticato Guirassy e Karim Adeyemi – il difensore ha nuovamente criticato la prestazione della squadra, sebbene questa volta senza fare nomi specifici di compagni.

Questa critica generalizzata non sarebbe stata affatto gradita da Guirassy, il quale avrebbe replicato a Schlotterbeck, suggerendo che i problemi dovrebbero essere affrontati in modo più chiaro e diretto, con un confronto diretto tra calciatori. Il tabloid tedesco non riporta solo tensioni tra i giocatori, ma anche problemi in corso a livello dirigenziale. Sembra che l'amministratore delegato Carsten Cramer, il presidente Hans-Joachim Watzke e il consigliere Matthias Sammer non siano pienamente convinti dell'attuale assetto gestionale, che vede Lars Ricken come direttore generale per lo sport e Sebastian Kehl come direttore sportivo.

Nel frattempo, Kicker ha recentemente descritto uno "stato emotivo diffuso e confuso" all'interno del club, avvertendo che il Borussia Dortmund potrebbe essere "sull'orlo di una crisi" vera e propria.