Borussia Dortmund, Adeyemi si infuria per il cambio. Il ds lo punisce: "Riceverà una multa"

Nel giorno del 116° compleanno del Borussia Dortmund, gli occhi sono tutti su Karim Adeyemi. L'esterno offensivo tedesco, classe 2002, al 60° minuto si è imbufalito per la sostituzione apportata dall'allenatore Niko Kovac per favorire l'ingesso di Beier (poi in gol nel finale) per confezionare il 2-0 sul Borussia Monchengladbach.

Adeyemi, ripreso dalle telecamere visibilmente stizzito, voleva andare direttamente negli spogliatoi al momento dell'uscita dal campo del Signal Iduna Park, ma il direttore sportivo Sebastian Kehl (presente in panchina) glielo ha impedito. Il cambio era stata "totalmente giustificato", come ha spiegato poi nel post-partita dal dirigente del BVB: "Karim non ha giocato una buona partita", il commento tranchant ai microfoni di Sky Sports DE.

E una reazione del genere ha lasciato delusi tutti al Borussia Dortmund: "Non la vuole vedere l’allenatore, non la vuole vedere nessuno. Non è appropriata e Karim lo sa", ha insistito Kehl. E poi ha annunciato: "Per questo riceverà una multa". Adeyemi, certezza inossidabile della squadra tedesca - attualmente seconda in Bundesliga - e autore di 6 gol e 3 assist in 22 partite disputate tra tutte le competizioni, arriva da un comportamento simile consumato nelle scorse settimane. E l'allenatore, Niko Kovac, ha inferito ulteriormente sul gesto del calciatore di 23 anni: "Oggi non è stato bravo, per questo la sostituzione è giustificata. Bisogna anche essere consapevoli dei propri errori".