LaLiga, emozioni e occasioni ma il Maiorca perde una chance: 1-1 col Valencia al Mestalla
Pari e patta al Mestalla, dopo una gara molto movimentata. Il Maiorca ha creato più occasioni in attacco nella prima mezz'ora di gioco, capitalizzando la superiorità mostrata con il gol di Samu Costa. Poi il Valencia ha reagito con grande cuore e intensità, chiudendo gli ospiti nella propria area fino al pareggio in avvio di ripresa con la firma di Hugo Duro.
La banda dell'ex Lazio Muriqi si porta quindi a 18 punti, al 14esimo posto di LaLiga in apertura della 17a giornata. Il Valencia invece resta pericolosamente nei paraggi della zona calda della retrocessione, distanziata solamente una lunghezza da Girona e Osasuna terzultimi.
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo
Levante - Real Sociedad
Osasuna - Alaves
Real Madrid - Siviglia
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid
Villarreal - Barcellona
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 punti*
2. Real Madrid 39*
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34*
5. Espanyol 30
6. Betis Siviglia 25
7. Athletic Bilbao 23*
8. Celta Vigo 22
9. Siviglia 20
10. Getafe 20
11. Elche 19
12. Alaves 18
13. Vallecano 18
14. Maiorca 18*
15. Real Sociedad 16
16. Valencia 16*
17. Osasuna 15
18. Girona 15
19. Oviedo 10
20. Levante 9
*una gara in più