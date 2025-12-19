Coppa di Francia, Brest out a sorpresa con un club di Serie D. Lens e Reims super
La Coppa di Francia ha dato i primi risultati dei 32esimi di finale e una squadra di Ligue 1 ci ha lasciato le penne. Si fa per dire, ma di fatto si tratta dell'eliminazione del Brest dalla competizione per mano dell'US Avranches, una squadra di quarto livello francese: una partita condizionata dall'espulsione al minuto 21 di Le Cardinal, con un gol per parte e tutto in un primo tempo su di giri. Fino allo scadere dei tempi regolamentari e al terno al lotto dei calci di rigore deciso dai rivali meno quotati sulla carta.
Allo stadio Bollaert invece è arrivata la qualificazione del Lens, che tiene fede al percorso positivo compiuto fin qui in Ligue 1. La capolista ha ampiamente dominato il confronto contro l'Entente Feignies-Aulnoye, club di Serie D francese: vittoria per 3-1 dei Lensois con gol di Fofana, Abdulhamid e Bulatovic. Più due rigori sbagliati nel corso della partita.
Passa di misura il Montpellier, non delude l'Angers avanti però grazie ai penalty contro Les Herbiers. Non sbaglia il Reims, che spazza via IC Croix con un poker.
Coppa di Francia, 32esimi
Venerdì 19 dicembre
Avranches - Brest 2-1 (d.c.r.)
Canet Roussillon - Montpellier 0-1
Guingamp - Laval 0-1
IC Croix - Reims 0-4
Les Herbiers - Angers 0-1 (d.c.r.)
Perigny - Le Mans 1-2
Lens - Feignies Aulnoye 3-1
*in neretto le qualificate ai sedicesimi
Sabato 20 dicembre
Bayeux - Blois
Biesheim - Metz
Freyming - Chantilly
Lusitanos - Lilla
Marcq en Baroeul - Troyes
Bethune - Sochaux
Grenoble - Nancy
Lyon La Duchere - Tolosa
Pontivy - Bastia
Raon L Etape - Paris FC
SA Merignac - Istres
AS Le Gosier - Lorient
Fontenay - PSG
Domenica 21 dicembre
Auxerre - Monaco
Bourg en Bresse - Marsiglia
Concarneau - Nantes
Nizza - St Etienne
Strasburgo - Dunkerque
Bassin d'Arcachon - Hauts Lyonnais
Le Havre - Amiens
Le Puy en Velay - Bordeaux
Montreuil - Chauvigny
Orleans - Dieppe
Rennes - Les Sables
Lione - Saint Cyr Collonges