Coppa di Francia, Brest out a sorpresa con un club di Serie D. Lens e Reims super

La Coppa di Francia ha dato i primi risultati dei 32esimi di finale e una squadra di Ligue 1 ci ha lasciato le penne. Si fa per dire, ma di fatto si tratta dell'eliminazione del Brest dalla competizione per mano dell'US Avranches, una squadra di quarto livello francese: una partita condizionata dall'espulsione al minuto 21 di Le Cardinal, con un gol per parte e tutto in un primo tempo su di giri. Fino allo scadere dei tempi regolamentari e al terno al lotto dei calci di rigore deciso dai rivali meno quotati sulla carta.

Allo stadio Bollaert invece è arrivata la qualificazione del Lens, che tiene fede al percorso positivo compiuto fin qui in Ligue 1. La capolista ha ampiamente dominato il confronto contro l'Entente Feignies-Aulnoye, club di Serie D francese: vittoria per 3-1 dei Lensois con gol di Fofana, Abdulhamid e Bulatovic. Più due rigori sbagliati nel corso della partita.

Passa di misura il Montpellier, non delude l'Angers avanti però grazie ai penalty contro Les Herbiers. Non sbaglia il Reims, che spazza via IC Croix con un poker.

Coppa di Francia, 32esimi

Venerdì 19 dicembre

Avranches - Brest 2-1 (d.c.r.)

Canet Roussillon - Montpellier 0-1

Guingamp - Laval 0-1

IC Croix - Reims 0-4

Les Herbiers - Angers 0-1 (d.c.r.)

Perigny - Le Mans 1-2

Lens - Feignies Aulnoye 3-1

*in neretto le qualificate ai sedicesimi

Sabato 20 dicembre

Bayeux - Blois

Biesheim - Metz

Freyming - Chantilly

Lusitanos - Lilla

Marcq en Baroeul - Troyes

Bethune - Sochaux

Grenoble - Nancy

Lyon La Duchere - Tolosa

Pontivy - Bastia

Raon L Etape - Paris FC

SA Merignac - Istres

AS Le Gosier - Lorient

Fontenay - PSG