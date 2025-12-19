"Non possiamo cadere nell'autocompiacimento": Florentino Perez bacchetta il Real Madrid

Tirata d'orecchie a tutto il Real Madrid. Il presidente, Florentino Perez, ha approfittato del pranzo di Natale dedicato per tenere un discorso ai suoi giocatori e alle sue giocatrici delle varie squadre a tinte blancos. Un modo per ripercorrere i successi passati del club, mandando anche un forte messaggio ai giocatori di Xabi Alonso in un determinato passaggio. E ricordando l’elevato livello di esigenza che comporta indossare la maglia del Madrid.

In seguito agli auguri di buone feste elargiti a tutti, dai dipendenti a calciatori e calciatrici ma non solo, il numero uno delle merengues ha esortato a "tenere ben presenti i valori con cui è stata costruita la storia e la leggenda del Real Madrid. Tutto ciò che abbiamo conquistato nei nostri 123 anni di storia è stato possibile grazie a ciò che rappresentano questo stemma e questa maglia: lavoro, sacrificio, impegno, desiderio di migliorarsi, spirito di squadra, rispetto, umiltà e solidarietà", ha spiegato senza giri di parole Florentino Perez, come ripreso da MARCA.

"Dico sempre che far parte del Real Madrid è un grande privilegio, ma allo stesso tempo è una grande responsabilità", ha aggiunto. Riavvolgendo il nastro di trofei vinti, "58 titoli negli ultimi 15 anni, 30 nel calcio e 28 nella pallacanestro. Tra questi, sei Coppe dei Campioni nel calcio e tre Coppe dei Campioni nella pallacanestro". Salvo poi dedicare uno spazio ai "rimproveri": "Al Real Madrid non possiamo cadere nell’autocompiacimento e ogni anno siamo obbligati a lavorare fino alla fine per continuare ad alimentare questo sentimento universale che è il madridismo".

Dopodiché il presidente Perez ha ribadito a quanto ammonti il seguito del Real e quali siano le aspettative da rispettare: "Questo club conta già 660 milioni di follower sui nostri social network, e questo dà un’idea di ciò che rappresenta per milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Qui bisogna lottare fino all’ultimo e questo è ciò che vi chiedo: che con questa maglia nessuno si arrenda fino all’ultimo istante di ogni partita e che si dia tutto sul campo".

"Confidiamo nel vostro impegno e nel vostro talento e siamo certi che, con l’unione di tutti, si potranno raggiungere le sfide che verranno. Voglio ringraziarvi di cuore per il vostro impegno, per il vostro madridismo e anche per la vostra solidarietà", la conclusione. Un messaggio quasi dai caratteri di avvertimento da parte del numero uno del Madrid, che non intende assistere ad un'altra stagione di assoluto dominio Barcellona. A tinte blaugrana.