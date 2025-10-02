Gibbs-White vuota il sacco: "Ho rifiutato il Tottenham per la famiglia, non volevo altro stress"

Morgan Gibbs-White ha raccontato per la prima volta i retroscena dell’estate turbolenta che lo ha visto al centro di una vera e propria saga di mercato. Il centrocampista del Nottingham Forest era infatti a un passo dal trasferimento al Tottenham: gli Spurs avevano attivato la clausola rescissoria da 60 milioni di sterline presente nel suo contratto e il giocatore era atteso a Londra per le visite mediche. Tutto sembrava fatto, fino alla svolta inattesa.

Il 24enne, invece di firmare con il club londinese, ha deciso di rinnovare con il Forest, legandosi con un nuovo accordo triennale al City Ground. Una scelta che ha sorpreso molti, ma che lo stesso Gibbs-White ha spiegato in conferenza stampa con grande sincerità: "È stato un periodo davvero stressante per me e per la mia famiglia. Sono successe tante cose dietro le quinte della mia vita personale ed era difficile concentrarmi solo sul calcio".

La decisione è maturata pensando alla sfera privata più che a quella professionale: "La famiglia viene prima di tutto. Ho scelto di restare vicino a mia moglie e a mio figlio appena nato. Questa è la verità su ciò che è accaduto in estate".