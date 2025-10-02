Lui smentisce, ma al Real Madrid c'è un caso Valverde: Xabi Alonso è infastidito

Non solo Vinicius Jr. al centro delle polemiche in casa Real Madrid. Nelle ultime ore a far discutere è Federico Valverde, finito nel mirino per presunti dissidi con Xabi Alonso. Secondo alcune indiscrezioni, l’uruguaiano avrebbe rifiutato di giocare come terzino destro in emergenza, ruolo che il tecnico voleva affidargli vista l’assenza contemporanea di Carvajal e Alexander-Arnold. La sua esclusione dall’undici titolare contro il Kairat Almaty è stata letta come una punizione.

Il centrocampista, però, ha respinto con forza queste voci attraverso un messaggio diffuso sui propri canali social: “Ho letto diversi articoli che mi denigrano. So di aver giocato male, non mi nascondo. Ma non mi sono mai rifiutato di scendere in campo. Ho dato tutto, anche giocando con fratture e infortuni, senza mai lamentarmi”.

Nonostante la smentita, il malessere rimane. Come riportato da Cadena SER, Valverde non si sente a suo agio nello schema di Xabi Alonso, che di fatto ha ridimensionato il suo ruolo classico da mezzala tuttofare. L’ex Peñarol si sente spaesato e lo avrebbe fatto sapere, irritando l’allenatore.

All’interno dello spogliatoio, le sue dichiarazioni pubbliche sono state giudicate “troppo drammatiche”, soprattutto se paragonate al malcontento, più discreto, manifestato da Rodrygo. Con Vinicius, Rodrygo e ora Valverde, Alonso si trova a gestire tre dossier delicati che rischiano di minare la serenità del gruppo blanco.