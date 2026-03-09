Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Turchia, si è completata la 25ª giornata di Super Lig. Tre squadre in sette punti

Turchia, si è completata la 25ª giornata di Super Lig. Tre squadre in sette puntiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:56Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Si è completata in serata la 25ª giornata di Super Lig turca. Di seguito il quadro completo e la classifica:

Sabato 7 marzo
Basaksehir - Goztepe 2-1
Besiktas - Galatasaray 0-1

Domenica 8 marzo
Caykur Rizespor - Antalyaspor 1-0
Gaziantep - Karagumruk 1-1
Konyaspor - Kasimpasa 1-1
Fenerbahçe - Samsunspor 3-2

Lunedì 9 marzo
Eyupsor - Kocaelispor 0-1
Kayserispor - Trabzonspor 1-3
Alanyaspor - Genclerbirligi 0-0

Classifica

1. Galatasaray 61
2. Fenerbahçe 57
3. Trabzonspor 54
4. Besiktas 46
5. Basaksehir 42
6. Goztepe 42
7. Kocaelispor 33
8. Samsunspor 32
9. Caykur Rizespor 30
10. Gaziantep 30
11. Alanyaspor 27
12. Genclerbirligi 25
13. Konyaspor 24
14. Antalyaspor 24
15. Eyupspor 22
16. Kasimpasa 21
17. Kayserispor 20
18. Karagumruk 14

Marcatori

20 reti: Onuachu (Trabzonspor)
16 reti: Shomurodov (Basaksehir)
13 reti: Talisca (Fenerbahçe) e Icardi (Galatasaray)

Articoli correlati
Icardi al River? "Serve un 9, i problemi con Wanda non devono interessarci. È professionale"... Icardi al River? "Serve un 9, i problemi con Wanda non devono interessarci. È professionale"
Derby col Besiktas, Osimhen indomabile: "Amo il Galatasaray". Salti e urla per la... Derby col Besiktas, Osimhen indomabile: "Amo il Galatasaray". Salti e urla per la vittoria
Galatasaray ai piedi di Osimhen: decide il derby di Istanbul, striscia record di... Galatasaray ai piedi di Osimhen: decide il derby di Istanbul, striscia record di gol e assist
Altre notizie Calcio estero
Turchia, si è completata la 25ª giornata di Super Lig. Tre squadre in sette punti... Turchia, si è completata la 25ª giornata di Super Lig. Tre squadre in sette punti
MLS, due giocatori squalificati a vita. Scommettevano sulla propria squadra MLS, due giocatori squalificati a vita. Scommettevano sulla propria squadra
FA Cup, sorteggiati i quarti di finale: spicca il big match Man City-Liverpool FA Cup, sorteggiati i quarti di finale: spicca il big match Man City-Liverpool
Dalla Spagna: Xabi Alonso ha trovato l'accordo con la sua prossima squadra Dalla Spagna: Xabi Alonso ha trovato l'accordo con la sua prossima squadra
LaLiga, novità in vista. Tebas: "Puntiamo ad avere il fuorigioco automatico" LaLiga, novità in vista. Tebas: "Puntiamo ad avere il fuorigioco automatico"
Due giocatori di Serie A pre-convocati dall'Indonesia per la finestra di fine mese... Due giocatori di Serie A pre-convocati dall'Indonesia per la finestra di fine mese
Neymar verso il ritorno con la Seleção. Ultima presenza tre anni fa Neymar verso il ritorno con la Seleção. Ultima presenza tre anni fa
Bosnia, due giocatori di A e uno di B convocati. Se batte il Galles potrebbe sfidare... Bosnia, due giocatori di A e uno di B convocati. Se batte il Galles potrebbe sfidare l'Italia
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Del Piero scherza con Modric: "Con la qualità del cibo italiano puoi giocare fino a 50 anni"
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Sarri ancora contro il club: "Ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas"
Immagine top news n.1 Milan-Inter, per l'AIA la mano di Ricci non era da rigore. Ne manca uno alla Roma
Immagine top news n.2 Atalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati
Immagine top news n.3 Sampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim
Immagine top news n.4 Inter, Calhanoglu si ferma di nuovo: leggero risentimento muscolare, il comunicato
Immagine top news n.5 Il campionato ci regala subito un Como-Roma che vale la Champions. Il 4° posto passa (anche) da qui
Immagine top news n.6 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Moreno, ex tecnico di Fabregas al Monaco: "Il suo Como oggi sta evolvendo l'intera Serie A"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Champions League, la favorita tra Juve, Como e Roma ad per gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'ex arbitro Minelli: "Cremonese, era rigore su Sanabria. E anche per la Roma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Scudetto, può buttarlo solo l'Inter. Juve favorita per il 4° posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Atalanta-Bayern, le parole di Palladino e Pasalic. Lazio-Sassuolo 1-1 al 45'. Le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Sospetta fascite plantare per Vergara, il medico del Lecce: "Ecco cosa può generarla"
Immagine news Serie A n.3 Kompany: "L'Atalanta potrebbe essere tra le prime quattro anche in Bundesliga"
Immagine news Serie A n.4 Il preparatore Fiorini: "Non vorrei che l'Europa abbia scombussolato i piani della Fiorentina"
Immagine news Serie A n.5 Laurienté risponde a Maldini, Lazio-Sassuolo è 1-1 all'intervallo in un Olimpico deserto
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino: "Contro il Bayern servirà anche un pizzico di sfrontatezza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, il nuovo abito tattico esalta Cassandro: centrale in difesa e in fase realizzativa
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 29ª giornata: Stroppa aggancia Alvini
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 29ª giornata: Ghedjemis prende il largo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 29ª giornata: dominano Busio-Yeboah
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 29ª giornata: Tiritiello guida. Svoboda insegue
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori portieri dopo la 29ª giornata: Joronen saldamente in vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei sei posticipi. Solo quattro gol segnati finora
Immagine news Serie C n.2 Trapani nuovamente penalizzato. Adesso sono -20 punti. La nuova classifica del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: “Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionato”
Immagine news Serie C n.4 Trapani, niente esclusione dal campionato: dal TFN "solo" cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.5 Non solo la salvezza matematica. La Pianese scrive un pezzo di storia: non era mai stata quarta
Immagine news Serie C n.6 Trapani a rischio esclusione. Binda: "Gli altri club dovrebbero poter chieder danni agli scorretti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Milan Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama nominata Cavaliere della Repubblica: "Onorata e commossa. Mattarella è il nostro faro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci: "Dieci anni alla Juve sono inimmaginabili. Ecco i tre momenti indimenticabili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rinnovo in attacco per la Fiorentina Femminile: Janogy prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”