Turchia, si è completata la 25ª giornata di Super Lig. Tre squadre in sette punti
Si è completata in serata la 25ª giornata di Super Lig turca. Di seguito il quadro completo e la classifica:
Sabato 7 marzo
Basaksehir - Goztepe 2-1
Besiktas - Galatasaray 0-1
Domenica 8 marzo
Caykur Rizespor - Antalyaspor 1-0
Gaziantep - Karagumruk 1-1
Konyaspor - Kasimpasa 1-1
Fenerbahçe - Samsunspor 3-2
Lunedì 9 marzo
Eyupsor - Kocaelispor 0-1
Kayserispor - Trabzonspor 1-3
Alanyaspor - Genclerbirligi 0-0
Classifica
1. Galatasaray 61
2. Fenerbahçe 57
3. Trabzonspor 54
4. Besiktas 46
5. Basaksehir 42
6. Goztepe 42
7. Kocaelispor 33
8. Samsunspor 32
9. Caykur Rizespor 30
10. Gaziantep 30
11. Alanyaspor 27
12. Genclerbirligi 25
13. Konyaspor 24
14. Antalyaspor 24
15. Eyupspor 22
16. Kasimpasa 21
17. Kayserispor 20
18. Karagumruk 14
Marcatori
20 reti: Onuachu (Trabzonspor)
16 reti: Shomurodov (Basaksehir)
13 reti: Talisca (Fenerbahçe) e Icardi (Galatasaray)