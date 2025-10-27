Giuliano fa un regalo a papà Simeone: 2-0 al Betis, l'Atletico accorcia a -3 sul Barcellona
Gli effetti del Clasico si vedono anche dal risultato di Betis Siviglia-Atletico Madrid. Infatti, in seguito allo scivolone del Barcellona al Bernabeu di ieri contro il Real, i colchoneros ne hanno subito approfittato, sfatando il tabù delle vittorie in trasferta: domati 2-0 i verdiblancos, nel segno di Giuliano Simeone e di Alex Baena.
Il primo, figlio più piccolo del 'Cholo', incastra a fondo rete un golasso in coordinazione, il nuovo numero 10 dell'Atleti invece confeziona un raddoppio a togliere le ragnatele dal sette della porta. Così Diego Simeone si porta al quarto posto nella classifica di LaLiga, a quota 19, precisamente a tre punti di distanza dal Barcellona di Flick e Yamal.
Il risultato
Formazioni ufficiali
BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Ez Abde; Cucho.
A disposizione: Adrian, Altimira, A.Valles, Avila, Bakambu, Deossa, Firpo, V.Gomez, D.Llorente, Lo Celso, Riquelme, Ruibal.
Allenatore: Pellegrini.
ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios; Nico Gonzalez, Baena, Julian Alvarez.
A disposizione: Almada, Galan, Gallagher, Griezmann, Lenglet, Martin, Molina, Musso, Pubill, Raspadori, Ruggeri, Sorloth.
Allenatore: Diego Simeone.
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo 3-3
38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)
Espanyol - Elche 1-0
47' Romero (E)
Athletic - Getafe 0-1
75' Borja Mayoral
Valencia - Villarreal 0-2
45' G. Moreno rig., 57' Comesana
Maiorca - Levante 1-1
22' Eyong (L), 79' Maffeo (M)
Real Madrid - Barcellona 2-1
22' Mbappe (R), 38' F.Lopez (B), 43' Bellingham (R)
Osasuna - Celta 2-3
26', 69' Jutgla (C); 37', 45' Budimir (O); 87' Duran (C)
Rayo Vallecano - Alavés 1-0
91' Alemao (R)
Betis - Atletico Madrid 0-2
3' Giuliano Simeone (A), 45'+1 Baena (A)
CLASSIFICA
1. Real Madrid 27
2. Barcellona 22
3. Villarreal 20
4. Atletico Madrid 19
4. Espanyol 18
6. Betis Siviglia 16
7. Elche 14
8. Athletic 14
9. Getafe 14
10. Rayo Vallecano 14
11. Siviglia 13
12. Alaves 12
13. Osasuna 10
14. Celta Vigo 10
15. Levante 9
16. Maiorca 9
17. Real Sociedad 9
18. Valencia 9
19. Real Oviedo 7
20. Girona 7