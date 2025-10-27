"Kompany grande colpo". Bayern, che elogi da Matthaus: "Dopo 4-5 anni di instabilità..."

Tredici vittorie su 13, tra tutte le competizioni (Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League), per il Bayern Monaco di Vincent Kompany che non sembra essersi per nulla adagiato dopo aver conquistato il titolo la scorsa stagione. Con una rosa peraltro potenziata, con degli innesti da paura tra Luis Diaz, Tah, Nico Jackson e non solo.

Intervenuto nel programma 'Sky90 - la discussione sul calcio", l'ex leggenda del calcio tedesco e del club bavarese Lothar Matthaus non ha perso tempo per applaudire a più riprese il lavoro di Vincent Kompany. Un successo incredibile grazie al tecnico belga, estremamente sottovalutato al suo arrivo a Monaco ma dopo appena una stagione in grado di riportare dominio assoluto dopo alcuni anni bui e di smarrimento.

"Con Kompany si è fatto un grande colpo", assicura Matthaus. "Ha coinvolto di nuovo i giocatori nelle sue decisioni, con discorsi chiari, aperti e sinceri. Ha reinventato il Bayern dopo 4-5 anni di instabilità e ha fatto molte cose che la società aveva sentito mancare in quegli anni", ha dichiarato a Sky Sports DE. "Se mantengono questo livello, sono tra i grandi favoriti per la Champions League", non ha fatto a meno di scommettere il 64enne tedesco. Dopo aver travolto Chelsea, Pafos e Brugge, intanto i Die Roten sono a bottino pieno (9 punti) anche in Europa. Al secondo posto dietro solo all'Arsenal.