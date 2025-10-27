Dugarry asfalta Pavard: "Le scuse? Lo trovo ridicolo. Fossi un tifoso del Marsiglia..."

Anche Christophe Dugarry, ex campione del Mondo con la Francia nel 1998, ha espresso il suo parere sulle scuse fatte da Benjamin Pavard ai tifosi dopo una settimana da incubo e una serie di errori da matita rossa contro Sporting e Lens. "Lo trovo totalmente ridicolo. Se deve scusarsi ogni volta che sbaglia una partita, che sbaglia un passaggio, che segna un autogol o altro… lo trovo totalmente patetico e ridicolo", ha criticato 'Duga' nella trasmissione 'Rothen s'enflamme' su RMC Sport.

E ancora: "Mi sembrava già ridicolo quando i giocatori, a fine partita, andavano davanti alle tribune dei tifosi per farsi flagellare. Lo trovo totalmente inutile! Che ti scusi se hai avuto un comportamento inaccettabile, ad esempio un colpo di gomito a un avversario e vieni espulso, è inaccettabile. Che ti scusi quando hai avuto un comportamento inappropriato e hai creato problemi alla tua squadra. Questo lo capisco, per qualcosa, tra virgolette, che è al di fuori del calcio", ha analizzato Dugarry.

L’ex attaccante dei Bleus ha aggiunto: “Ma dopo, segnare un autogol, sbagliare un passaggio, un rigore… Se ogni giocatore, ogni volta che qualcuno sbaglia qualcosa, si deve mettere a chiedere scusa, allora non se ne esce più. Lo trovo senza senso, è pura comunicazione. Inoltre, trovo che non serva assolutamente a nulla. Se fossi un tifoso marsigliese, mi direi che non me ne importa nulla delle scuse di Pavard".