Cortocircuiti al Man United: Amorim voleva Lewandowski, Ratcliffe glielo ha impedito

Il contratto di Robert Lewandowski con il Barcellona scade la prossima estate e al momento del rinnovo non si vede nemmeno l'ombra. Ma l'attaccante di 37 anni, stando a quanto trapelato da The Mirror, sarebbe finito nei radar del Manchester United: Ruben Amorim, l'allenatore, aveva richiesto il polacco come acquisto infatti. Il tecnico portoghese sarebbe un grande fan dell'ex Bayern Monaco e sperava che potesse aiutare i Red Devils nello sviluppo del parco attaccanti.

Ed è qui che è intervenuto il proprietario, Sir Jim Ratcliffe, che avrebbe posto il veto a un ingaggio di Lewy la prossima estate. Il motivo? Il polacco si trova nel tramonto della sua carriera e non offre una grande prospettiva in termini di "durata". Inoltre, il 37enne percepisce uno stipendio faraonico al Barcellona: più di 618mila euro a settimana. Ossia oltre 32 milioni di euro all’anno. Il numero uno del club preferirebbe investire il proprio denaro in altro modo e in giovani prospetti, invece.

Intanto le possibilità che Lewandowski possa lasciare il Barcellona al termine della stagione continuano ad alzarsi. E secondo il quotidiano catalano SPORT, internamente tra i blaugrana sarebbe già stata presa la decisione di far uscire il centravanti polacco. A pesare l'età, il calo di rendimento evidente e la mancanza di pressione in campo.