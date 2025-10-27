Ufficiale Finisce l'era Brendan Rodgers: rassegnate le dimissioni da allenatore del Celtic, il motivo

"Il Celtic Football Club può confermare che l’allenatore di calcio Brendan Rodgers ha presentato oggi le sue dimissioni. Esse sono state accettate dal Club e Brendan lascerà il suo ruolo con effetto immediato". Con un comunicato ufficiale pochi minuti fa il Celtic ha annunciato le dimissioni rassegnate da Brendan Rodgers, tecnico in carica dall'1 luglio 2023 e reduce da 123 panchine con il club scozzese. Con una media di 2,19 punti a partita.

In 24 ore drammatiche, a seguito della sconfitta per 3-1 contro l’Hearts e del distacco di 8 punti dalla squadra di Tynecastle nella corsa al titolo della Premiership, Rodgers e il Celtic hanno deciso di separarsi. "Il Club apprezza il contributo di Brendan al Celtic durante i suoi due periodi molto positivi alla guida della squadra. Brendan lascia il Celtic con il nostro ringraziamento per il ruolo svolto in un periodo di successo continuo per il Club e gli auguriamo ulteriori successi in futuro".

Dopodiché il Celtic ha riferito ufficialmente: "È in corso il processo per nominare un nuovo allenatore permanente e il Club aggiornerà i tifosi non appena possibile. Siamo lieti che, durante questo periodo ad interim, l’ex allenatore del Celtic, Martin O’Neill, e l’ex giocatore del Celtic, Shaun Maloney, abbiano accettato di occuparsi delle questioni relative alla prima squadra del Celtic. Ulteriori dettagli saranno comunicati a breve".