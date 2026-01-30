Gol su rigore ed esultanza rabbiosa. Giroud trascina il Lilla: "Ripartiamo dalle basi"

Dopo settimane difficili, Olivier Giroud ha finalmente ritrovato il sorriso. E con lui, anche il Lilla. A 39 anni, l’attaccante francese ha firmato la prima vittoria del 2026 del LOSC, decidendo la sfida di Europa League contro il Friburgo (1-0) con un calcio di rigore trasformato nei minuti finali. Un gol pesante, che vale la qualificazione ai playoff e, forse, qualcosa di più sul piano emotivo.

Arrivato in estate tra grandi aspettative, Giroud aveva iniziato la sua avventura in maglia Lille con due gol nelle prime due presenze di Ligue 1. Poi, però, una lunga fase di appannamento, coincisa con il crollo della squadra. Cinque sconfitte consecutive, fischi del pubblico e un clima sempre più teso attorno al gruppo. "Il momento è complicato, c’è molta fatica fisica e mentale - aveva ammesso Giroud dopo il pesante ko con lo Strasburgo - ma in queste situazioni bisogna restare uniti. Tutti devono stringersi attorno alla squadra".

Parole che raccontavano il disagio di un leader colpito anche dalle contestazioni del Pierre-Mauroy: "Spero che il pubblico sia con noi. Ho avuto sensazioni contrastanti su quello che ho sentito. Ma è così che funziona il calcio: si vince insieme, si perde insieme". Contro il Friburgo, Giroud è partito dalla panchina. Ma quando, all’82’, è entrato in campo, si è preso subito la responsabilità più pesante. Rigore all’ultimo minuto, stadio col fiato sospeso e palla spedita con potenza sotto l’incrocio. Esultanza rabbiosa, il torace battuto più volte davanti alla curva: una liberazione. "Ero fiducioso, anche se non è mai semplice entrare e calciare subito un rigore - ha spiegato dopo la partita - ma sono il tiratore designato e bisogna assumersi le proprie responsabilità".

Il centravanti ha poi insistito sull’importanza del risultato: "Dovevamo ritrovare solidità, fare una partita seria. Non tutto è stato perfetto davanti, ma siamo rimasti concentrati. È così che si riparte, dalle basi. Sono orgoglioso dei ragazzi".