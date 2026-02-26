Europa League, i risultati al 45': Giroud trascina il Lille, anche Panathinaikos e Celtic avanti
Dal Panathinaikos al Lille fino al Celtic, sono appena terminate quattro partite valide per il ritorno del playoff di Europa League. Questi i risultati parziali, tra i quali spicca senza dubbio la rete dell'ex Milan Olivier Giroud:
Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (14' Kanichowsky, 30' Zachariassen)
Viktoria Plzen-Panathinaikos 0-1 (9' Tetteh)
Stella Rossa-Lille 0-1 (4' Giroud)
Stoccarda-Celtic 0-1 (1' McCowan)
