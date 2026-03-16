Michael B. Jordan è il primo proprietario in Premier League a vincere un premio Oscar
Dalla notte degli Academy Awards al prato verde della Premier League: Michael B. Jordan entra ufficialmente nella storia. Grazie alla statuetta come miglior attore protagonista vinta questa notte per l'interpretazione ne 'I peccatori - Sinners', il figlio d'arte della leggenda dell'NBA è diventato il primo proprietario di un club di Premier League con la statuetta da premio Oscar tra le mani. Questo seppur con una quota di minoranza.
La star di Creed e Black Panther a 39 anni è fortemente legato ai colori rossoneri. Non le tinte del Milan, bensì del Bournemouth: l'attore statunitense è infatti entrato nella compagine societaria delle Cherries nel 2022. L'operazione era scattata in concomitanza con l'acquisizione del club da parte del gruppo Black Knight Football Club, facente capo al miliardario Bill Foley (attuale proprietario).
Un'occasione speciale, insomma, che il club inglese ha colto per festeggiare Michael B. Jordan dopo la vittoria: "Un giorno di cui essere orgogliosi per la famiglia delle Cherries", il post pubblicato sui social e una foto del protagonista, sorridente, con la statuetta tra le mani.
Congratulations to Michael B. Jordan on winning best actor at the Oscars last night.
A proud day for the Cherries family 🍒🏆 pic.twitter.com/O5frOWJELU
— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 16, 2026
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.