Onana ha un obiettivo: riprendersi il Manchester United. Ma l'impresa è quasi impossibile

La scorsa è stata un'estate movimentata per André Onana, che ha lasciato il Manchester United per trasferirsi in prestito al Trabzonspor. In Turchia il portiere camerunese, 29 anni, ha collezionato finora 20 presenze tra tutte le competizioni, con 30 reti subite e 4 clean sheet. Numeri non eccezionali, ma sufficienti a tenerlo al centro delle discussioni sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da The Guardian, Onana avrebbe un obiettivo chiaro: tornare a Old Trafford al termine della stagione e giocarsi nuovamente il posto da titolare. L’estremo difensore è convinto di poter avere una nuova occasione e sarebbe determinato a riconquistare la maglia numero uno.

La missione, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. A Manchester, infatti, sta trovando spazio Senne Lammens, le cui prestazioni hanno soddisfatto l’ambiente e la dirigenza dei Red Devils. Al momento, dalle parti del club inglese non sembrano esserci segnali concreti di un reintegro immediato del camerunese come prima scelta. Nonostante ciò, Onana - che rientrerà alla base per la preparazione estiva - sarebbe pronto a giocarsi tutte le sue carte per ribaltare le gerarchie. La sfida è lanciata: riconquistare Manchester non sarà facile, ma l'ex Inter non sembra intenzionato a rinunciare senza combattere.