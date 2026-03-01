Onana scontento al Trabzonspor, da non escludere un ritorno al Manchester United

Questa estate, André Onana, portiere camerunese di 29 anni, è approdato in prestito al Trabzonspor proveniente dal Manchester United. In Turchia ha collezionato 20 presenze tra tutte le competizioni, subendo 30 gol e mantenendo la porta inviolata in 4 occasioni, alternando prestazioni convincenti ad altre più opache.

Secondo quanto riportato da The Guardian, il portiere non intende proseguire la sua avventura in Turchia e sarebbe deciso a fare ritorno a Old Trafford al termine del prestito, puntando a un ruolo più importante nella rosa guidata da Erik ten Hag, dove aveva già militato prima della cessione.

Nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile approdo in Italia, con l’Inter interessata a ingaggiarlo come potenziale erede di Yann Sommer, ma l’ipotesi sembra oggi accantonata a favore di un ritorno in Premier League, considerando che i nerazzurri sembrano orientati su un profilo italiano come Guglielmo Vicario.

Onana ha vissuto una stagione di adattamento nella Süper Lig, confrontandosi con il ritmo di gioco turco e la pressione di giocare in un club di alto livello europeo. Ora il portiere punta a consolidarsi nel Manchester United, sperando di ritrovare continuità e di giocarsi il posto da titolare, rilanciando la propria carriera al massimo livello.