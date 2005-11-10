Liverpool, Leoni è pronto a tornare a pieno regime. Staff colpito dalla sua incrollabile dedizione

Il Liverpool si prepara ad accogliere nuovamente Giovanni Leoni dopo un'assenza logorante di dodici mesi, secondo quanto riportato da The Athletic. Il diciannovenne italiano dovrebbe riprendere gli allenamenti a pieno regime tra quindici giorni, essendo rimasto lontano dai campi dal momento in cui ha subito la rottura del legamento crociato anteriore durante il suo debutto contro il Southampton.

Il suo rientro rappresenta una boccata d'ossigeno provvidenziale per un reparto difensivo che offre già ottime garanzie. Dopo il suo arrivo iniziale dal Parma nell'agosto del 2025 per 26 milioni di sterline, il club ha investito attivamente su una retroguardia giovane per blindare il proprio futuro a lungo termine. L'inserimento di astri nascenti come Jeremy Jacquet e Mor Talla Ndiaye ha notevolmente rinforzato la rosa. Insieme all'arrivo in prestito di Ronald Araujo, il ritorno di Leoni non farà altro che ampliare le alternative a disposizione ad Anfield.

Nonostante il pesante dazio fisico richiesto da una degenza così prolungata, la mentalità mostrata da Leoni durante la riabilitazione ha raccolto grandissimi elogi. Invece di tornare a casa in un ambiente più familiare e confortevole, il difensore centrale ha scelto di completare il suo recupero esclusivamente all'AXA Training Centre. Leoni ha inoltre sfruttato il tempo trascorso ai box per migliorare il suo inglese e comprendere meglio le aspettative interne al mondo Liverpool. Coloro che lavorano dietro le quinte sarebbero rimasti profondamente colpiti dalla sua incrollabile dedizione e dalla sua concentrazione in un periodo così difficile, fa sapere Goal.com.