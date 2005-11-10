Klopp convoca Jeltsch, Inter e Barcellona si informano: lo Stoccarda è avvisato

Finn Jeltsch è stato convocato dalla Germania di Jurgen Klopp, ma non ha ancora debuttato, rimanendo in panchina anche ieri contro la Serbia all'Allianz Arena di Monaco. Il talento però non è passato inosservato, motivo per cui, secondo quanto riportato da Sky Sport Deutchland, sul centrale dello Stoccarda hanno messo gli occhi Inter e Barcellona, in cerca di prospetti utili per il futuro.

Il mercato non dorme mai

Vanno avanti le richieste di informazioni e i sondaggi, malgrado la sessione di trasferimenti invernale sia ancora lontana. Il 20enne ha un contratto valido con il club tedesco fino al 2030, ma ciò non determina che debba restare per altri 4 anni. I nerazzurri e i blaugrana tenteranno lo scippo, con un'altra possibile asta all'orizzonte, visto che pure Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal si erano interessati.