L'AFA vorrebbe ritirare la 10 di Messi: no della FIFA, nei grandi eventi non si può fare

La Federcalcio argentina vorrebbe ritirare la mitica maglia numero 10 di Lionel Messi dopo il suo addio alla nazionale, ma i regolamenti della FIFA glielo impediranno. A 39 anni, l'argentino disputerà martedì contro il Benin, al Monumental di Buenos Aires, la sua 208ª e ultima presenza in nazionale. Claudio Tapia, presidente dell'AFA, aveva espresso il desiderio di non assegnare più la casacca indossata da Messi dal 2009 in poi, per rendere omaggio a un giocatore che ha conquistato, tra le altre cose, un Mondiale e due Coppe America con l'Albiceleste.

L'Argentina potrà eventualmente lasciare vacante il numero 10 in occasione delle amichevoli, ma non durante i grandi tornei internazionali. Il regolamento della FIFA impone infatti alle nazionali di assegnare ai propri convocati i numeri dall'1 al 26. In occasione di una Coppa del mondo o di una Copa America, un erede di Messi dovrà quindi obbligatoriamente ereditare il suo numero 10. L'Albiceleste tornerà così ad avere un giocatore con quella maglia in vista dei Mondiali del 2030.

L'unico modo per lasciare il 10 libero anche durante i grandi eventi, sarebbe quello di non convocare un giocatore, passando da 26 a 25, saltando così l'assegnazione del numero 10. Sportivamente, sarebbe una vera e propria follia.