Allarme Raphinha al Barça: tre infortuni in sei mesi con il Brasile. E ora il club vuole vederci chiaro

Approfittando delle visite mediche a cui Raphinha sarà sottoposto questa mattina alla Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, lo staff medico e atletico del Barcellona vuole parlare con lui per cercare di capire le cause dei suoi ultimi tre infortuni, rimediati tutti durante le convocazioni con la nazionale brasiliana negli ultimi sei mesi. Per giunta, tutti e tre si sono verificati nella stessa zona: la coscia destra. È per questo motivo che, prima o dopo i test, ci sarà un colloquio per verificare se vi sia qualche schema ricorrente negli allenamenti o nel riscaldamento che possa aver favorito questi problemi fisici, soprattutto se le metodologie di lavoro con la Canarinho differiscono da quelle seguite quotidianamente al Barça.

Raphinha ha iniziato la stagione a marce altissime con i blaugrana, che ora possono contare su Benjamin Kügel come nuovo preparatore atletico, ma è bastata la chiamata del Brasile per veder riaffiorare i guai muscolari, sebbene questa volta non sembrino gravi. Carlo Ancelotti lo ha fatto giocare 90 minuti venerdì della scorsa settimana in Australia – unico attaccante a disputare l'intera gara dopo un lungo viaggio – e lo ha schierato nuovamente titolare martedì scorso a Melbourne.

Il primo infortunio di Raphinha nel 2026 risale alla fine di marzo, quando un guaio ai flessori della coscia destra in un'amichevole a Boston contro la Francia gli fece saltare i quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, che finì per eliminare il Barça. Il 20 giugno si era fermato nella seconda partita dei Mondiali contro Haiti, accusando dolori al bicipite femorale destro: aveva saltato le sfide successive contro Scozia e Giappone, mentre negli ottavi contro la Norvegia era andato in panchina con il via libera medico senza però scendere in campo. E ora fa ritorno "acciaccato" dall'Australia. Evitare che tutto ciò si ripeta è il grande obiettivo in casa blaugrana, fa sapere Mundo Deportivo.