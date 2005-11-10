Fiorentina su Tiago Gabriel, Roma su Endrick, buone notizie per Chivu: le top news delle 13

Dalla Fiorentina che guarda già al futuro sul mercato all'Inter che ritrova progressivamente i suoi uomini più affidabili, passando per la Roma che continua a seguire Endrick e la Juventus che aspetta il rientro di Ekhator. Novità anche dall'Inghilterra, dove tiene banco la questione fiscale legata al Manchester City: ecco tutti gli aggiornamenti di questo venerdì mattina.

Fiorentina, occhi su Tiago Gabriel

La Fiorentina ha già iniziato a programmare le prossime mosse dopo il mercato estivo. Paratici e Goretti valutano in particolare Tiago Gabriel del Lecce, già seguito dal Milan e recentemente blindato dai salentini fino al 2031. Un eventuale assalto potrebbe però dipendere dalla partenza di Pongracic. Anche a centrocampo potrebbe servire un rinforzo dopo la partenza di Mandragora, mentre sulla fascia sinistra non sono previsti interventi immediati in vista del rientro di Parisi a gennaio.

Inter, segnali positivi per Calhanoglu

Buone notizie per Cristian Chivu: Hakan Calhanoglu ha svolto per la prima volta una parte dell'allenamento insieme ai compagni dopo l'infortunio agli adduttori. Il turco procede secondo la tabella di recupero e punta alla sfida contro il Parma alla ripresa, senza però essere sottoposto a forzature. Anche Federico Dimarco sta migliorando, alternando lavoro individuale e con il gruppo, mentre John Stones è più indietro e difficilmente sarà disponibile per il 10 ottobre.

Roma, resta viva la pista Endrick

La Roma non ha abbandonato la pista che porta a Endrick. Il brasiliano era stato vicino al trasferimento in giallorosso, prima che Mourinho convincesse il Real Madrid a trattenerlo. I contatti tra i due club sono comunque rimasti aperti e la Roma potrebbe tornare alla carica per il prestito. Un'occasione per parlarne potrebbe arrivare il 14 ottobre, quando Roma e Real Madrid si affronteranno in Champions League.

Juventus, Ekhator punta al rientro

Jeff Ekhator continua il recupero dopo il secondo stop muscolare accusato alla coscia il 30 agosto, quando si era fermato durante un allenamento alla Continassa. L'attaccante ex Genoa, già reduce da un problema accusato nella prima amichevole contro il Basilea, ora si allena individualmente con il pallone sul campo secondario. I segnali sono positivi e il rientro è atteso tra metà e fine ottobre.

Manchester City, dubbi sulle questioni fiscali

La Commissione per il Tesoro britannica ha scritto all'HMRC per chiedere chiarimenti sulle possibili implicazioni fiscali dell'indagine riguardante il Manchester City e le violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Al centro anche le email pubblicate da Der Spiegel nel 2018, dalle quali emergevano presunti pagamenti a Roberto Mancini attraverso due contratti distinti. La Commissione vuole sapere se il fisco britannico stia verificando eventuali imposte e contributi non versati e chiede rassicurazioni sulla gestione e sulla gravità del caso.