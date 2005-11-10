Scandalo Manchester City, il comunicato della FA: "Seguiamo gli sviluppi da vicino"
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Simone Lorini
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ieri alle 10:57Calcio estero
autore Simone Lorini
02.10.2026 10:57Calcio estero
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
La Federazione calcistica inglese ha diramato un comunicato, che non dice praticamente nulla, circa l'indagine in corso sul Manchester City: "La decisione della Commissione indipendente ha implicazioni significative per l'integrità del calcio. Stiamo esamineremo attentamente la pronuncia e le sue conseguenze e adotteremo i provvedimenti del caso laddove opportuno.
Poiché il procedimento tra la Premier League e il Manchester City Football Club è ancora in corso, non intendiamo rilasciare ulteriori commenti in questa fase. Tuttavia, continueremo a seguire gli sviluppi da vicino".
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