Scandalo Manchester City, il comunicato della FA: "Seguiamo gli sviluppi da vicino"

La Federazione calcistica inglese ha diramato un comunicato, che non dice praticamente nulla, circa l'indagine in corso sul Manchester City: "La decisione della Commissione indipendente ha implicazioni significative per l'integrità del calcio. Stiamo esamineremo attentamente la pronuncia e le sue conseguenze e adotteremo i provvedimenti del caso laddove opportuno.

Poiché il procedimento tra la Premier League e il Manchester City Football Club è ancora in corso, non intendiamo rilasciare ulteriori commenti in questa fase. Tuttavia, continueremo a seguire gli sviluppi da vicino".