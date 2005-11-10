La Fiorentina ha anticipato le big per Atta: ora aspetta il centrocampista visto a Udine

È stato uno degli acquisti più clamorosi dell’estate, per la cifra e per le squadre rimaste a guardare. La Fiorentina ha portato via Arthur Atta all’Udinese per 25 milioni di euro più bonus, riconoscendo ai friulani anche il 30% sulla futura rivendita. Un investimento importante per il centrocampista francese, seguito fra le altre da Juventus e Inter, dopo un campionato chiuso con cinque gol e tre assist. A Firenze gli veniva chiesto di dare qualità e intraprendenza a una squadra profondamente rinnovata.

Un avvio deludente, poi il ritorno di Vanoli

Lo spazio non gli è mancato: Atta ha giocato da titolare quattro partite su cinque. È mancata invece l’incisività che aveva convinto la dirigenza viola a muoversi: il francese ha risentito delle difficoltà collettive, in un centrocampo che durante la gestione di Fabio Grosso non ha trovato gli equilibri necessari. Tre sconfitte, un solo gol segnato e nove subiti hanno portato all’esonero dell’allenatore e al ritorno di Paolo Vanoli. Da allora la Fiorentina ha raccolto quattro punti con Venezia e Napoli, offrendo anche ad Atta un contesto meno complicato. Proprio con gli azzurri il centrocampista ha colpito un legno, avvicinandosi al primo gol in viola. Un segnale incoraggiante dopo prestazioni inferiori alle aspettative, ora il lavoro durante la maxi sosta serve a ritrovare condizione e continuità, dopo un precampionato che aveva suscitato ben altro entusiasmo.

Come ha iniziato Atta con la Fiorentina in Serie A

Presenze: 5

Minuti: 334

Gol: 0

Assist: 0