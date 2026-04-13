Liverpool-PSG, Slot crede nella rimonta: "Passare il turno non è impossibile"

L'allenatore del Liverpool, "In casa abbiamo spesso vinto con più di due gol"

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Domani potremo fare cose speciali ma dobbiamo essere molto, molto, molto determinati per raggiungere questo obiettivo. Stiamo giocando contro i campioni d'Europa, quindi questo rende il compito più difficile ma non impossibile". L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, nella conferenza stampa alla vigilia delle semifinale di Champions League contro il Paris Saint Germain carica la sua squadra. "Prima di tutto ho ricordato ai miei giocatori il punteggio: 2-0. Sembrava completamente diverso, come tutti sappiamo, ma il risultato finale è stato 2-0.

In secondo luogo, ho detto loro che abbiamo dimostrato così tante volte che è nelle grandi partite che siamo in grado di ottenere una grande prestazione". "Nelle 49 partite casalinghe che abbiamo giocato sotto la mia guida - aggiunge - 36 volte siamo riusciti a segnare due o più gol. Certo, non abbiamo giocato tutte queste 49 partite contro il Paris St-Germain, me ne rendo conto, ma gli avversari della Premier League e della Champions League che avevamo difronte erano molto forti". (ANSA).