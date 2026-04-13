L'Inghilterra domina: potrebbe portare 11 squadre nelle coppe europee
L'Inghilterra potrebbe arrivare ad avere 11 partecipanti nella prossima edizione delle coppe europee. Scenario realisticamente improbabile, ma nel concreto ancora possibile.
L'ottimo cammino delle sue rappresentanti in questa edizione ha già garantito che per la Champions League 2026/27 ci saranno almeno cinque squadre. Alle quali se ne potrebbero aggiungere altre due:
- Il Liverpool, qualora i reds dovessero finire fuori dalle prime 5 posizioni in Premier League ma vincere la Champions.
- L'Aston Villa o il Nottingham Forest in qualità di vincitori dell'Europa League. Nel caso dei villans, però, la squadra dovrebbe finire fuori dalle prime 5 posizioni in Premier League.
L'Europa League potrebbe avere una squadra in più alle 2 che si iscriveranno di diritto e ci sono ottime possibilità che si aggiunga il Crystal Palace in qualità di vincitore della Conference League. Attualmente i londinesi sono 13esimi in Premier League e con pochissime chances di accedere all'Europa tramite il campionato.
Infine, la Conference League che è l'unica competizione che è certa di avere una sola squadra.
Questa è la classifica attuale:
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester United 55
4. Aston Villa 55
5. Liverpool 52
6. Chelsea 48
7. Brentford 47
8. Everton 47
9. Brighton 46
10. Sunderland 46
11. Bournemouth 45
12. Fulham 44
13. Crystal Palace 42
14. Newcastle 42
15. Leeds 33
16. Nottingham Forest 33
17. West Ham 32
18. Tottenham 30
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17