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Salah non entra, Slot spiega: "Eravamo in 'modalità sopravvivenza', ci sarà utile più avanti"

Salah non entra, Slot spiega: "Eravamo in 'modalità sopravvivenza', ci sarà utile più avanti"TUTTO mercato WEB
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Simone Lorini
Oggi alle 10:15Calcio estero
Simone Lorini

Dopo l'andata dei quarti di finale di Champions, il Liverpool si trova di fronte alla necessità di fare l'impresa ad Anfield dopo la sconfitta per 2-0 subita al Parco dei Principi. Le reti di Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia hanno sancito la superiorità del Paris Saint-Germain, che ha dominato il gioco per lunghi tratti; tuttavia, la formazione di Arne Slot ha mostrato spirito di sacrificio, riuscendo a limitare i danni e mantenendo accesa una fiammella di speranza in vista del ritorno ad Anfield della prossima settimana.

Slot spiega: "Eravamo in 'modalità sopravvivenza'"
Al termine del match, Slot ha ammesso onestamente che il PSG si è dimostrato superiore e che il passivo avrebbe potuto essere persino più pesante. Nonostante ciò, il tecnico olandese confida nel fattore campo e nella spinta del proprio pubblico per tentare una rimonta epica, simile a quelle vissute dai Reds nella scorsa stagione: "Siamo rimasti in modalità sopravvivenza per gran parte della gara", ha dichiarato, sottolineando la necessità di alzare drasticamente il livello della prestazione collettiva.

Sul mancato ingresso di Salah ha detto: "Ci servirà più avanti"
Per riuscire nell'impresa, Slot ha fatto appello all'atmosfera unica di Anfield, definendola fondamentale per spingere la squadra oltre i propri limiti. In quest'ottica di gestione delle energie, l'allenatore ha persino deciso di non affidarsi a Mohamed Salah nelle fasi finali del match, preservandolo per i prossimi impegni ravvicinati. "Abbiamo passato 20-25 minuti a difenderci in area, penso sia meglio conservare le sue energie per le partite delle prossime settimane".

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