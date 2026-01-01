Salah non entra, Slot spiega: "Eravamo in 'modalità sopravvivenza', ci sarà utile più avanti"

Dopo l'andata dei quarti di finale di Champions, il Liverpool si trova di fronte alla necessità di fare l'impresa ad Anfield dopo la sconfitta per 2-0 subita al Parco dei Principi. Le reti di Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia hanno sancito la superiorità del Paris Saint-Germain, che ha dominato il gioco per lunghi tratti; tuttavia, la formazione di Arne Slot ha mostrato spirito di sacrificio, riuscendo a limitare i danni e mantenendo accesa una fiammella di speranza in vista del ritorno ad Anfield della prossima settimana.

Slot spiega: "Eravamo in 'modalità sopravvivenza'"

Al termine del match, Slot ha ammesso onestamente che il PSG si è dimostrato superiore e che il passivo avrebbe potuto essere persino più pesante. Nonostante ciò, il tecnico olandese confida nel fattore campo e nella spinta del proprio pubblico per tentare una rimonta epica, simile a quelle vissute dai Reds nella scorsa stagione: "Siamo rimasti in modalità sopravvivenza per gran parte della gara", ha dichiarato, sottolineando la necessità di alzare drasticamente il livello della prestazione collettiva.

Sul mancato ingresso di Salah ha detto: "Ci servirà più avanti"

Per riuscire nell'impresa, Slot ha fatto appello all'atmosfera unica di Anfield, definendola fondamentale per spingere la squadra oltre i propri limiti. In quest'ottica di gestione delle energie, l'allenatore ha persino deciso di non affidarsi a Mohamed Salah nelle fasi finali del match, preservandolo per i prossimi impegni ravvicinati. "Abbiamo passato 20-25 minuti a difenderci in area, penso sia meglio conservare le sue energie per le partite delle prossime settimane".