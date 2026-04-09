TMW Oltre 500 milioni spesi, 17 sconfitte e lo spettro degli zero titoli: il Liverpool di Slot è un disastro

Il verdetto del Parco dei Principi va ben oltre il risultato finale, che in fin dei conti non è nemmeno irreversibile. È una sentenza sullo stato attuale del Liverpool: contro un Paris Saint-Germain di un altro Pianeta, i Reds sono sembrati una squadra svuotata, incapace di reagire, quasi rassegnata. I numeri lo certificano: 0.17 expected goals, il dato più basso dall’arrivo di Arne Slot. In altre parole, il nulla.

Non si tratta di una caduta improvvisa, ma del punto più basso di una stagione che ha preso una piega inattesa, quasi inspiegabile. Diciassette sconfitte, un numero fuori scala per una squadra che solo pochi mesi fa sembrava solida, competitiva, e che dominava in Premier League. Poi, tra settembre e novembre, qualcosa si è rotto e non si è più aggiustato.

Spese folli e incubo zero titoli.

Il Liverpool si è progressivamente spento: prima il crollo in campionato, poi i malumori di alcuni giocatori (Salah su tutti), infine questa resa europea senza appello. Contro il PSG si è vista una squadra passiva, schiacciata, quasi intimorita. Una squadra di categoria inferiore e fa specie dirlo, perché il talento non manca e perché in estate sono stati spesi oltre 500 milioni per acquisti che hanno deluso le aspettative. Slot ha provato a cambiare, a sorprendere con una difesa a cinque, ma ha finito per amplificare i problemi. Quando una squadra perde fiducia, ogni scelta diventa più pesante, ogni errore più evidente. E resistere a un tornado di sconfitte (l'ultima per 4-0 in casa del Manchester City in FA Cup) diventa quasi impossibile.

Oggi, salvo miracoli, il Liverpool è vicino a chiudere la stagione senza titoli. Più che una crisi tecnica, è una crisi di identità. E la sensazione è che servirà molto più di qualche aggiustamento tattico per ritrovarsi: l'avventura di Slot è praticamente al capolinea.