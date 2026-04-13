Robertson può restare in Inghilterra nonostante l'addio al Liverpool. Trattativa col Tottenham
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Solamente 4 giorni fa è stato ufficializzato l'addio di Andy Robertson dal Liverpool a fine stagione. Il terzino scozzese, 32 anni, chiude una lunga (9 anni) e grande carriera con i reds con i quali ha vinto 2 Premier League, altrettante Coppe di Lega, una FA Cup, un Community Shield, una Supercoppa UEFA, un Mondiale per Club e soprattutto la Champions League del 2019.
Robertson potrebbe però proseguire la sua carriera in Inghilterra. Secondo quanto riporta la BBC il Tottenham sarebbe in trattative avanzate per acquistare lo scozzese. La domanda è: accetterà anche in caso di retrocessione in Championship? Gli Spurs sono finiti al 18° posto e il rischio di scendere è altissimo.
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