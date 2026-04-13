PSG, Hakimi intervistato in italiano: "Liverpool molto forte, a questi livelli è sempre 50-50"

Achraf Hakimi, esterno del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Liverpool, ritorno dei quarti di finale dopo che l'andata si è conclusa 2-0 in favore dei francesi: "Il percorso che il mister ci ha dato è troppo importante, ora che c'è la Champions dobbiamo farci trovare pronti. Il fatto di avere avuto il giorno libero era per riposare bene in vista della partita di domani".

Siete rimasti sorpresi della vostra forza?

"Non dobbiamo pensare a chi è favorito, a questo livello in Champions è sempre 50-50. Dobbiamo rimanere concentrati per tutto il match, sappiamo che il Liverpool è un avversario molto forte. Come all'andata, forse anche di più".

Quanto siete cambiati rispetto all'ultima Liverpool-PSG?

"Per noi era una partita importantissima, era decisivo vincere per andare agli ottavi. Non credo che siamo cambiati troppo, siamo rimasti la stessa squadra ma con una mentalità per cui siamo più sicuri di noi, come campioni".

La curiosità principale dell'intervista di Hakimi, considerando che certe voci a proposito di un possibile ritorno all'Inter non si sono mai realmente placate, è che si è tenuta tutta in lingua italiana, sia le domande che le risposte.