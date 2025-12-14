Liverpool, Gomez out per infortunio. Slot: "Ora capite perché l'ho fatto giocare poco"

Tante notizie positive nel pomeriggio di ieri per il Liverpool, tra il successo per 2-0 sul Brighton e il ritorno di Salah (autore dell'assist per il raddoppio firmato Ekitike). In un'annata così balorda come quella che stanno vivendo i Reds, però, non mancano mai delle note più amare. Nello specifico, si tratta dell'infortunio di Joe Gomez che ha dovuto abbandonare al campo al 26' ed è stato sostituito proprio da Salah.

"Se ho un giocatore che subisce un infortunio muscolare come Joe, normalmente non è una cosa positiva", ha dichiarato Arne Slot nel post partita a LiverpoolFC.com. "Non mi aspetto che entri in squadra la prossima settimana - i Reds saranno impegnati contro il Tottenham, ndr -, ma a volte si riceve una sorpresa positiva. La gente - prosegue il mister olandese - ora forse capisce un po' meglio perché sono sempre stato così cauto nel non farlo giocare così tante partite. Immagino che molte persone abbiano pensato: se hai un difensore, se hai un terzino destro, perché non lo giochi?".

Problemi anche per Szoboszlai, che si è fatto male alla caviglia e nel finale è stato sostituito da Chiesa: "Non aveva un bell'aspetto quando l'ho visto, ma ha una mentalità incredibile e quindi speriamo per il meglio". Slot però pensa anche ai recuperi e non solo a chi dovrà stare fuori: "La cosa buona è che Conor Bradley torna da uno stop e anche Jeremie Frimpong si allenerà con noi". Chiusura sul tanto discusso 'figliol prodigo' Salah: "Ci mancherà anche Mo, perché andrà alla Coppa delle Nazioni Africane".