Liverpool, riecco Salah! Slot: "Ci serviva. Ciò che ci siamo detti resta fra noi"

Il Liverpool vince ancora, un fatto raro di questi tempi: nel 2-0 rifilato al Brighton è stata decisiva la doppietta di Ekitike, in una sfida che ha segnato soprattutto il ritorno di Mo Salah.

Il tecnico Arne Slot non poteva esimersi dal parlare del caso del mese ed al termine del match ha spiegato ai microfoni di Sky Sports: "Penso che fosse una minaccia oggi in campo. La prima palla che ha toccato, ha quasi fatto un assist per Mac Allister. La squadra e l'ambiente erano del tutto coinvolti nel fatto che avessimo Mo. È stato piacevole da vedere ma non una sorpresa. Questo perché è stata una decisione facile metterlo in squadra", le sue parole.

Poi aggiunge: "Ho detto molte volte prima che ciò che è stato detto tra di noi rimarrà tra di noi. Avevamo bisogno di lui e ha fornito l'assist per il 2-0, il che è bello per noi. Siamo stati troppe volte in questa stagione dalla parte sbagliata della classifica. Lui ora va in Coppa d'Africa e questo significa per noi il fatto di avere un altro giocatore in meno. Questo è ciò che sapevamo prima dell'inizio della stagione. Speriamo che uno o due giocatori possano tornare dagli infortuni".

Sulla gara di oggi, l'allenatore non può che essere molto soddisfatto: "Lo sono. Penso che si possa vedere oggi cosa significa per i giocatori se devi giocare molte partite. Abbiamo avuto tre giorni di riposo e stavamo affrontando una squadra che aveva una settimana per prepararsi. Com'è andata per Ekitike? Molto bene. Ma penso di poter vedere che i giocatori che abbiamo avuto in questa stagione sono tutti cresciuti. Stanno diventando sempre più forti e sempre più in forma. Hugo ne è un esempio, ma anche altri ne sono esempi".