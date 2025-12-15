Liverpool, Szoboszlai in dubbio per il Tottenham. Slot potrebbe ritrovare Frimpong

Il Liverpool deve fare i conti con nuove preoccupazioni legate agli infortuni a pochi giorni dalla delicata trasferta di Premier League contro il Tottenham. Durante la sfida vinta sabato contro il Brighton, Joe Gomez e Dominik Szoboszlai sono stati costretti a lasciare il campo per infortunio, alimentando l’allarme in casa Reds. Gomez, titolare come terzino destro, ha retto appena 26 minuti prima di uscire, sostituito da Mohamed Salah. Szoboszlai, invece, ha accusato un problema alla caviglia dopo un salto per evitare un contrasto.

A fine gara, l’allenatore Arne Slot ha fatto il punto sulla situazione con toni preoccupati: "Quando un giocatore esce per un infortunio muscolare, come è successo a Joe, di solito non è una buona notizia. Non mi aspetto che sia disponibile per la prossima partita, ma a volte ci sono sorprese positive". Riguardo Szoboszlai, Slot ha aggiunto: "È un problema alla caviglia. Quando l’ho visto non mi sembrava niente di buono, ma ha un grande spirito. Speriamo che si riprenda rapidamente".

In compenso, c’è un barlume di ottimismo con Jeremie Frimpong, che dovrebbe tornare ad allenarsi a breve e potrebbe essere disponibile proprio per la sfida londinese. Liverpool ora dovrà monitorare attentamente lo stato dei suoi giocatori chiave, cercando di arrivare al match contro il Tottenham con il gruppo il più possibile al completo.