Manchester United, per il centrocampo piace un giovane del Nottingham: occhi su Anderson
Risalire la china. E' l'obiettivo del Manchester United. Dopo l'ennesimo avvio di stagione disastroso, i Red Devils sembrano aver intrapreso una strada differente con tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. La posizione di classifica è certamente più confrontante con la zona europea che adesso non dista così tanto. Il quinto posto rappresentato dal Chelsea, dal Tottenham e dal Sunderland dista soltanto un punto mentre il Liverpool e il Bournemouth, terzi in graduatoria, sono lontani solamente due lunghezze.
Fra gli obiettivi dei Red Devils c'è Anderson
Chiaramente adesso servirà comunque investire sul mercato con l'obiettivo di cercare di alzare ulteriormente l'asticella degli obiettivi e tentare l'assalto alla zona che vale un posto nella prossima Champions League. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mirror, fra gli obiettivi della dirigenza ci sarebbe anche il nazionale inglese 22enne Elliot Anderson di proprietà del Nottingham Forest.
Sempre in campo con il Nottingham Forest
Centrocampista dotato di buona tecnica è stato sempre impiegato da titolare nelle otto partite giocate in Premier League della formazione biancorossa realizzando un assist. Sempre in campo anche in Europa League con due presenze all'attivo dal primo all’ultimo minuto. Adesso la possibilità di un salto ulteriore con il Manchester United che lo segue attentamente.
