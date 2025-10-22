Tottenham, si cerca il colpo in attacco: pronti 52 milioni per riportare in Inghilterra Toney

A volte ritornano. In questi ultimi anni, e in queste ultime sessione di calciomercato, abbiamo assistito a diversi trasferimenti di calciatori (anche giovani e molto promettenti) nel campionato arabo. Il denaro dei club della Saudi Pro League hanno allettato tantissimi giocatori che hanno deciso di sposare i progetti dei club orientali per le prossime stagioni. C’è invece chi potrebbe fare il percorso inverso e tornare nel suo paese per aiutare una squadra che vuole rilanciarsi nel panorama calcistico nazionale ed europeo.

Si tratta di Ivan Toney, attaccante di proprietà dell’Al-Ahli. Nella stagione in corso vanta un ottimo ruolino di marcia venendo impiegato in 12 occasioni nelle varie competizioni, nazionali e non solo, andando a segno nove volte e realizzando anche due assist. Un buon bottino che però non basterebbe per farlo rimanere in biancoverde. Anzi, la possibilità che nella prossima sessione di mercato cambi casacca sembra essere molto alta.

Secondo quanto riportano i colleghi di Fichajes, il Tottenham sarebbe interessato al giocatore 29enne. L'intenzione degli Spurs, che in questo momento occupano il quinto posto in classifica a pari merito con Chelsea e Sunderland, sarebbero ponti ad investire una cifra molto importante. Si tratta di 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro.