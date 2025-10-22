Villarreal, Foyth: "Quanto fatto nel secondo tempo è la strada giusta da seguire"

Dopo la sconfitta contro il Manchester City, il difensore del Villarreal Juan Foyth ha dichiarato: "Alla fine c'è un sapore amaro. Dovrei godermi il mio ritorno in squadra oggi, ma non credo che abbiamo giocato bene. Possiamo fare molto meglio, soprattutto nel primo tempo. Loro hanno giocatori di altissimo livello che richiedono la massima concentrazione in ogni momento della partita. Hanno fatto quello che dovevano fare. Hanno segnato quando noi non stavamo giocando bene e poi hanno difeso bene.

Alla fine, con la squadra sotto di 2-0, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per tutta la partita. Ovviamente, quando si inizia senza aver raccolto molti punti, bisogna recuperare in fretta. Finora non abbiamo ottenuto i punti che volevamo, ma siamo fiduciosi che ora ci rimetteremo in piedi e giocheremo in modo diverso. Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo è la strada da seguire".

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. PSG 9 punti (dr +10)

2. Inter 9 punti (dr +9)

3. Arsenal 9 punti (dr +8)

4. Borussia Dortmund 7 punti (dr +5)

5. Manchester City 7 punti (dr +4)

6. Bayern Monaco 6 punti (dr +6)*

7. Newcastle 6 punti (dr +6)

8. Real Madrid 6 punti (dr +6)*

9. Barcellona 6 punti (dr +5)

10. Qarabag 6 punti (dr +3)*

11. PSV 4 punti (dr +2)

12. Tottenham 4 punti (dr +1)*

13. Marsiglia 3 punti (dr +3)*

14. Club Brugge 3 punti (dr +2)*

15. Sporting Lisbona 3 punti (dr +2)*

16. Eintracht Francoforte 3 punti (dr 0)*

17. Liverpool 3 punti (dr 0)*

18. Atlético Madrid 3 punti (dr -1)

19. Chelsea 3 punti (dr -1)*

20. Galatasaray 3 punti (dr -3)*

21. Atalanta 3 punti (dr -3)*

22. Napoli 3 punti (dr -5)

23. Royale Union SG 3 punti (dr -6)

24. Juventus 2 punti (dr 0)*

25. Bodo/Glimt 2 punti (dr 0)*

26. Pafos 2 punti (dr -4)

27. Bayer Leverkusen 2 punti (dr -5)

28. Monaco 1 punto (dr -3)*

29. Slavia Praga 1 punto (dr -3)*

30. Villarreal 1 punto (dr -3)

31. Copenaghen 1 punto (dr -4)

32. Olympiakos 1 punto (dr -7)

33. Kairat Almaty 1 punto (dr -8)

34. Benfica 0 punti (dr -5)

35. Athletic Bilbao 0 punti (dr -5)*

36. Ajax 0 punti (dr -6)*

*una partita in meno

I risultati delle 21

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

57’ Gabriel (A), 64’ Martinelli (A), 67’ Gyokeres (A), 70’ Gyokeres (A)

Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4

20' Nmecha (B), 33' autogol Anton (C), 61’ rigore Bensebaini (B), 76’ Nmecha (B), 87’ Fabio Silva (B), 90' Dadason (C)

Bayer Leverkusen - PSG 2-7

7' Pacho (P), 38' Aleix Garcia (B), 41' Doué (P), 44' Kvaratskhelia (P), 40'+3 Doué (P), 50’ Nuno Mendes (P), 54’ Aleix Garcia (B), 66’ Dembelé (P), 90' Vitinha (P)

Newcastle - Benfica 3-0

32' Gordon (N), 71’ Barnes (N), 83’ Barnes (N)

PSV - Napoli 6-2

31' McTominay (N), 35' autogol Buongiorno (P), 39' Saibari (P), 54’ Man (P), 80’ Man (P), 86’ McTominay (N), 87’ Pepi (P), 89' Driouech (P)

Royale Union SG - Inter 0-4

41' Dumfries (I), 45' Lautaro (I), 53’ rigore Calhanoglu (I), 76’ Pio Esposito (I)

Villarreal - Manchester City 0-2

17' Haaland (M), 40' B.Silva (M)