PSG a valanga sul Bayer, Nuno Mendes non si sbilancia: "Quest'anno sarà ancora più difficile"

Dopo il successo roboante del Paris Saint-Germain contro il Bayer Leverkusen, il difensore rossoblù Nuno Mendes ha commentato ai microfoni di Canal +: "Cerco di essere il migliore in campo, di fare quello che so fare, di aiutare la squadra il più possibile. I miei compagni sono lì per aiutarmi. Quest'anno sarà ancora più difficile. Ci sono squadre molto forti. Oggi siamo stati bravi. Il portiere mi ha aiutato un po' in occasione del gol. Abbiamo vinto tutte e tre le partite, dobbiamo continuare a segnare gol e andare avanti".

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. PSG 9 punti (dr +10)

2. Inter 9 punti (dr +9)

3. Arsenal 9 punti (dr +8)

4. Borussia Dortmund 7 punti (dr +5)

5. Manchester City 7 punti (dr +4)

6. Bayern Monaco 6 punti (dr +6)*

7. Newcastle 6 punti (dr +6)

8. Real Madrid 6 punti (dr +6)*

9. Barcellona 6 punti (dr +5)

10. Qarabag 6 punti (dr +3)*

11. PSV 4 punti (dr +2)

12. Tottenham 4 punti (dr +1)*

13. Marsiglia 3 punti (dr +3)*

14. Club Brugge 3 punti (dr +2)*

15. Sporting Lisbona 3 punti (dr +2)*

16. Eintracht Francoforte 3 punti (dr 0)*

17. Liverpool 3 punti (dr 0)*

18. Atlético Madrid 3 punti (dr -1)

19. Chelsea 3 punti (dr -1)*

20. Galatasaray 3 punti (dr -3)*

21. Atalanta 3 punti (dr -3)*

22. Napoli 3 punti (dr -5)

23. Royale Union SG 3 punti (dr -6)

24. Juventus 2 punti (dr 0)*

25. Bodo/Glimt 2 punti (dr 0)*

26. Pafos 2 punti (dr -4)

27. Bayer Leverkusen 2 punti (dr -5)

28. Monaco 1 punto (dr -3)*

29. Slavia Praga 1 punto (dr -3)*

30. Villarreal 1 punto (dr -3)

31. Copenaghen 1 punto (dr -4)

32. Olympiakos 1 punto (dr -7)

33. Kairat Almaty 1 punto (dr -8)

34. Benfica 0 punti (dr -5)

35. Athletic Bilbao 0 punti (dr -5)*

36. Ajax 0 punti (dr -6)*

*una partita in meno

I risultati delle 21

Arsenal - Atletico Madrid 4-0

57’ Gabriel (A), 64’ Martinelli (A), 67’ Gyokeres (A), 70’ Gyokeres (A)

Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4

20' Nmecha (B), 33' autogol Anton (C), 61’ rigore Bensebaini (B), 76’ Nmecha (B), 87’ Fabio Silva (B), 90' Dadason (C)

Bayer Leverkusen - PSG 2-7

7' Pacho (P), 38' Aleix Garcia (B), 41' Doué (P), 44' Kvaratskhelia (P), 40'+3 Doué (P), 50’ Nuno Mendes (P), 54’ Aleix Garcia (B), 66’ Dembelé (P), 90' Vitinha (P)

Newcastle - Benfica 3-0

32' Gordon (N), 71’ Barnes (N), 83’ Barnes (N)

PSV - Napoli 6-2

31' McTominay (N), 35' autogol Buongiorno (P), 39' Saibari (P), 54’ Man (P), 80’ Man (P), 86’ McTominay (N), 87’ Pepi (P), 89' Driouech (P)

Royale Union SG - Inter 0-4

41' Dumfries (I), 45' Lautaro (I), 53’ rigore Calhanoglu (I), 76’ Pio Esposito (I)

Villarreal - Manchester City 0-2

17' Haaland (M), 40' B.Silva (M)