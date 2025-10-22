Mezza Europa su Rogers: ma l'Aston Villa non molla, e valuta anche il rinnovo di contratto
L’attenzione per Morgan Rogers non è certamente diminuita. Il trequartista dell’Aston Villa resta uno dei pezzi più pregiati della prossima sessione di calciomercato. L’anno scorso si è messo in luce con la maglia della formazione di Birmingham mettendo a segno 14 reti conditi con ben 16 assist diventando oggetto del desiderio di tantissimi club del panorama calcistico europeo, anche oltre dalla Premier League.
Partendo dai club inglesi, il Chelsea sembra essere molto interessato al giocatore al punto di essere i pole position per il ragazzo. Rimanendo sempre oltre Manica anche il Liverpool avrebbe manifestato in passato la volontà di poter puntare al fantasista con i contatti che sarebbero comunque vivi fra le parti. Passando il canale che divide la Gran Bretagna alla Francia abbiamo anche il Paris Saint-Germain che sarebbe anche pronto ad un’offensiva provando anche a fare un’offerta ma i Villans per il momento non sarebbero intenzionati a cedere il suo pezzo pregiato.
Non solo. L’intenzione, riportano i colleghi di Sky Sports UK, sarebbe quella di prolungare il contratto per dimostrare di voler puntare forte su Rogers. Il contratto del trequartista andrà in scadenza a giugno del 2030 ma potrebbe ancora andare oltre la scadenza firmando un rinnovo pluriennale, qualora le parti trovassero l’intesa.
