Monaco-Marsiglia, per la storia per mettere nel mirino il podio: il programma di Ligue 1
La 28ª giornata di Ligue 1 si gioca in gran parte oggi, visto che vanno in scena 5 partite su 9. Spicca sul piano del blasone Monaco-Marsiglia, con l'OM che punta a riagguantare il terzo posto e magari lanciare l'assalto al Lens secondo. Mira al podio anche il Lione, impegnato in trasferta contro l'Angers. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LIGUE 1 - 28ª GIORNATA
Venerdì 3 aprile
Paris Saint-Germain - Tolosa 3-1
Sabato 4 aprile
Strasburgo - Nizza 3-1
Brest - Rennes 3-4
Lilla - Lens 3-0
Domenica 5 aprile
Angers - Lione
Le Havre - Auxerre
Lorient - Paris FC
Metz - Nantes
Monaco - Marsiglia
Classifica
1. Paris Saint-Germain 63*
2. Lens 59
3. Lilla 50
4. Marsiglia 49*
5. Lione 47*
6. Rennes 47
7. Monaco 46*
8. Strasburgo 43
9. Tolosa 37
10. Lorient 37*
11. Brest 36
12. Angers 32*
13. Paris FC 31*
14. Le Havre 27*
15. Nizza 27
16. Auxerre 22*
17. Nantes 17**
18. Metz 14*
* una partita in meno
** due partite in meno
Marcatori
16 reti: Panichelli (Strasburgo), Lepaul (Rennes)
15 reti: Greenwood (Marsiglia)
12 reti: Edouard (Lens)
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