Incredibile in FA Cup: Castellanos eliminato ai rigori, Leeds in semifinale dopo quasi 40 anni

Per la prima volta in quasi quarant'anni, il Leeds approda alle semifinali di FA Cup. Una partita appassionante oggi contro il West Ham, che in un primo momento si è ritrovato sotto di due gol al 75', con Tanaka (assist dell'ex Milan Okafor) e Calvert-Lewin (rigore) a segno. Nel pieno del recupero concesso nei tempi regolamentari gli Hammers hanno trovato la forza e il modo di ribaltare gli avversari da 0-2 a 2-2 in soli tre giri d'orologio con Fernandes e Disasi.

Terminati i tempi supplementari, West Ham e Leeds sono arrivate al momento di tensione dei calci di rigore: un errore per parte ha aperto la sequela di penalty, 9 battute dal dischetto complessive che però hanno visto volare in semifinale la squadra di Daniel Farke (attualmente quindicesima in Premier League).

Fatale l'errore di Pablo, poco prima invece Gnonto - cresciuto nelle giovanili dell'Inter - ha realizzato il quarto dei cinque centri decisivi. L'ex Lazio Taty Castellanos non è arrivato a battere il rigore visto che è stato sostituito al 106'.