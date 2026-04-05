Bundesliga, l'Eintracht si fa riprendere: da 2-0 a 2-2 contro il Colonia, Europa lontanissima

Sotto la guida del nuovo allenatore René Wagner ci si aspettava la svolta, eppure il Colonia si è ritrovato nuovamente in svantaggio e per lunghi tratti del match a Francoforte. Con Jonathan Burkardt ancora una volta a segno contro i caproni (66') e Kalimuendo a raddoppiare.

Jakub Kaminski, a sua volta, ha accorciato le distanze un minuto più tardi siglando il 2-1. Anche nel prosieguo della gara i viennesi non si sono arresi: Castro-Montes ha firmato il pareggio appena 34 secondi dopo il suo ingresso in campo. Alla fine l'ultima partita valida la 28^ giornata di Bundesliga si è conclusa con un pareggio per 2-2. Tradotto: l'Eintracht resta ancora più lontana e in ritardo dalla zona Europa, a -10 dal Bayer Leverkusen e il primo slot di qualificazione alle coppe europee.

La 28ª giornata di Bundesliga

Sabato 4 aprile

Amburgo - Augsburg 1-1

Werder Brema - Lipsia 1-2

Friburgo - Bayern Monaco 2-3

Hoffenheim - Mainz 1-2

Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6-3

Borussia Monchengladbach - Heidenheim 2-2

Stoccarda - Borussia Dortmund 0-2

Domenica 5 aprile

Union Berlino - St. Pauli 1-1

Eintracht Francoforte - Colonia 2-2

Classifica

1. Bayern Monaco 73

2. Borussia Dortmund 64

3. Stoccarda 53

4. Lipsia 53

5. Hoffeoffenheim 50

6. Bayer Leverkusen 49

7. Eitnracht Francoforte 39

8. Friburgo 37

9. Mainz 33

10. Augsburg 32

11. Amburgo 31

12. Union Berlino 32

13. Borussia Monchengladbach 30

14. Werder Brema 28

15. Colonia 27

16. St. Pauli 25

17. Wolfsburg 21

18. Heidenheim 16

Marcatori

31 reti: Kane (Bayern Monaco)

18 reti: Undav (Stoccarda)

15 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco)