Bundesliga, l'Eintracht si fa riprendere: da 2-0 a 2-2 contro il Colonia, Europa lontanissima
Sotto la guida del nuovo allenatore René Wagner ci si aspettava la svolta, eppure il Colonia si è ritrovato nuovamente in svantaggio e per lunghi tratti del match a Francoforte. Con Jonathan Burkardt ancora una volta a segno contro i caproni (66') e Kalimuendo a raddoppiare.
Jakub Kaminski, a sua volta, ha accorciato le distanze un minuto più tardi siglando il 2-1. Anche nel prosieguo della gara i viennesi non si sono arresi: Castro-Montes ha firmato il pareggio appena 34 secondi dopo il suo ingresso in campo. Alla fine l'ultima partita valida la 28^ giornata di Bundesliga si è conclusa con un pareggio per 2-2. Tradotto: l'Eintracht resta ancora più lontana e in ritardo dalla zona Europa, a -10 dal Bayer Leverkusen e il primo slot di qualificazione alle coppe europee.
La 28ª giornata di Bundesliga
Sabato 4 aprile
Amburgo - Augsburg 1-1
Werder Brema - Lipsia 1-2
Friburgo - Bayern Monaco 2-3
Hoffenheim - Mainz 1-2
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6-3
Borussia Monchengladbach - Heidenheim 2-2
Stoccarda - Borussia Dortmund 0-2
Domenica 5 aprile
Union Berlino - St. Pauli 1-1
Eintracht Francoforte - Colonia 2-2
Classifica
1. Bayern Monaco 73
2. Borussia Dortmund 64
3. Stoccarda 53
4. Lipsia 53
5. Hoffeoffenheim 50
6. Bayer Leverkusen 49
7. Eitnracht Francoforte 39
8. Friburgo 37
9. Mainz 33
10. Augsburg 32
11. Amburgo 31
12. Union Berlino 32
13. Borussia Monchengladbach 30
14. Werder Brema 28
15. Colonia 27
16. St. Pauli 25
17. Wolfsburg 21
18. Heidenheim 16
Marcatori
31 reti: Kane (Bayern Monaco)
18 reti: Undav (Stoccarda)
15 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco)
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