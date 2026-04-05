Rimontato dal West Ham, gol annullato a Castellanos. Ma è favola Leeds in FA Cup

Era l'ultima partita mancante prima di delineare il tabellone delle semifinali che vedrà ufficialmente il Manchester City sfidare il Southampton, invece il Chelsea sfiderà la cenerentola Leeds. Sotto la guida di Daniel Farke, la quindicesima forza della Premier League si giocherà il tutto per tutto a Wembley, per cercare di dare un senso ad una stagione che vede i Peacocks a soli 4 punti dal baratro della retrocessione.

Intanto però Gnonto e compagni hanno vissuto una partita surreale, 120 minuti di pura tensione e nervi a fior di pelle dopo essere stati rimontati in tre minuti del tempo concesso nel finale del 90' (da 2-0 a 2-2). Tutto da rifare, anche se ai supplementari è stato annullato un gol proprio all'ex Lazio Taty Castellanos per fuorigioco (con controllo da parte del VAR), dopo un errore clamoroso del portiere avversario Lucas Perri.

Ancora in parità al termine dei supplementari, non c'è altra strada che battere i calci di rigore, dove ha prevalso il Leeds. Ufficiale dunque lo sbarco in semifinale di FA Cup e il ritorno in una fase clou della competizione: l'ultima volta risaliva alla stagione 1986-87. In quella drammatica sfida a Hillsborough, la squadra di Billy Bremner venne eliminata dai futuri vincitori, il Coventry City. Fu Dave Bennett a segnare il gol della vittoria per gli Sky Blues durante i tempi supplementari, sigillando il loro viaggio a Wembley per la finale.