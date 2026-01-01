Leeds, semifinale di FA Cup contro il Chelsea: "La magia del calcio. Abbiamo studiato i rigori"

Il Leeds ce l'ha fatta, sbattendo fuori dalla FA Cup il West Ham ai calci di rigore nonostante la rimonta subita e lo spauracchio Castellanos. Il portiere dei futuri sfidanti dei Blues, Lucas Perri, è intervenuto così ai microfoni di BBC Match of the Day dopo il passaggio del turno: "Questa è la magia della FA Cup, tutto può succedere e oggi è stata una partita folle e memorabile. Sono felice per la vittoria e per il fatto che ora siamo in semifinale".

Sui rigori parati: "Abbiamo studiato i rigori, quello di Bowen in particolare lo avevamo analizzato molto. Per gli altri ho seguito il mio istinto. Sono felice di aver effettuato la prima parata grazie ai dati, mentre per le successive mi sono affidato alle mie sensazioni". Oltre a Bowen, infatti anche Pablo del West Ham non è andato a segno e alla fine è bastata la rete dagli undici metri di Struijk per volare a Wembley al turno successivo.

Sul supporto dei tifosi del Leeds: "Questa è la magia del calcio. La magia di questa tifoseria. È incredibile l'amore che provano per questa squadra. È un piacere giocare per questo club". Infine, un commento sulla prossima emozionante sfida contro il Chelsea a distanza di quasi 40 anni dall'ultima volta che il Leeds è approdato in semifinale di FA Cup: "Sì, oggi festeggeremo. Nel frattempo abbiamo alcune partite di Premier League, quindi ci concentreremo su quelle; oggi celebriamo la qualificazione alle semifinali e, quando arriverà il momento, ci prepareremo per disputare una grande partita contro il Chelsea".