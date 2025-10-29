Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Scozia, gli Hearts sognano di mettere fine a 40 anni di dominio di Celtic e Rangers

Scozia, gli Hearts sognano di mettere fine a 40 anni di dominio di Celtic e RangersTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 10:26Calcio estero
Michele Pavese

La Scottish Premier League sta vivendo un momento sorprendente. L’Heart of Midlothian, storico club di Edimburgo, ha ribaltato gli equilibri del calcio scozzese: la vittoria per 3-1 contro il Celtic ha portato alle dimissioni di Brendan Rodgers e ora si sogna di mettere fine a quarant’anni di dominio di Celtic e Rangers: dal titolo dell’Aberdeen di Sir Alex Ferguson nel 1985, nessun altro ha più vinto il campionato.

L’artefice di questa rivoluzione è Tony Bloom, già proprietario del Brighton e azionista dell’Union Saint-Gilloise e del Melbourne City. "Sarei molto deluso se non vincessimo il campionato nei prossimi dieci anni", aveva dichiarato al suo arrivo a Edimburgo. Dopo sole nove giornate, il suo sogno sembra già possibile: il Hearts è primo con 25 punti, davanti a Celtic (+8), Hibernian (+11), Dundee United e Rangers (+12).

Secondo l’ex attaccante del Celtic Chris Sutton, "gli Hearts possono davvero vincere il titolo: non giocano in Europa, hanno un grande allenatore e una rosa equilibrata". Il successo nasce dal reclutamento basato su analisi statistiche, marchio di fabbrica di Bloom: i poco meno di 3 milioni di euro investiti in giocatori come Braga, Schwolow, Kyziridis o Findlay si sono rivelati già redditizi. Il tecnico Derek McInnes ha mantenuto l’anima della squadra, spesso con sei o sette titolari della scorsa stagione, mentre il capitano Lawrence Shankland incarna la mentalità vincente del gruppo: gol decisivi nei minuti finali e grande solidità mentale.

Che vincano o meno il titolo, gli Hearts hanno già riacceso la passione del calcio scozzese, dimostrando che fuori dal duopolio Celtic-Rangers il cuore può ancora battere forte.

Articoli correlati
Sambenedettese, Kerjota lascia l'Italia e vola in Scozia: ha firmato con gli Hearts... Sambenedettese, Kerjota lascia l'Italia e vola in Scozia: ha firmato con gli Hearts
Sambenedettese, saluta il protagonista della promozione Kerjota. Va in Scozia Sambenedettese, saluta il protagonista della promozione Kerjota. Va in Scozia
Dalla Serie D alla Scottish Premiership: Kerjota della Samb nel mirini degli Heart... Dalla Serie D alla Scottish Premiership: Kerjota della Samb nel mirini degli Heart
Altre notizie Calcio estero
Martino è pronto a tornare in sella e in MLS: il 'Tata' tratta il ritorno all'Atlanta... Martino è pronto a tornare in sella e in MLS: il 'Tata' tratta il ritorno all'Atlanta United
Vinícius Jr, il caso che scuote il Real Madrid: tensioni, voci di mercato e il gelo... Vinícius Jr, il caso che scuote il Real Madrid: tensioni, voci di mercato e il gelo con Xabi Alonso
La Plata come Napoli: lo stadio cambia nome e viene intitolato a Diego Armando Maradona... La Plata come Napoli: lo stadio cambia nome e viene intitolato a Diego Armando Maradona
L’IFAB prepara un'altra novità: il VAR potrà intervenire anche sulle doppie ammonizioni... L’IFAB prepara un'altra novità: il VAR potrà intervenire anche sulle doppie ammonizioni
Scozia, gli Hearts sognano di mettere fine a 40 anni di dominio di Celtic e Rangers... Scozia, gli Hearts sognano di mettere fine a 40 anni di dominio di Celtic e Rangers
È finita tra Benedetto e il Newell's: il club argentino annuncia la risoluzione del... UfficialeÈ finita tra Benedetto e il Newell's: il club argentino annuncia la risoluzione del contratto
Alvarez: "Voglio vincere con l'Atletico. Con Simeone non ci sono mai stati problemi"... Alvarez: "Voglio vincere con l'Atletico. Con Simeone non ci sono mai stati problemi"
Guardiola: "Non so quando tornerà Rodri. La Coppa è l'occasione per chi gioca meno"... Guardiola: "Non so quando tornerà Rodri. La Coppa è l'occasione per chi gioca meno"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Brambilla con Yildiz sulla trequarti
2 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
3 Serie A, 9^ giornata LIVE: Juventus con due punte. Inter, Pio Esposito titolare
4 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
5 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.1 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.2 Napoli, tabù trasferta e clean sheet sfatati. Anguissa è l'uomo in più di Conte
Immagine top news n.3 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.4 La Juventus affronta l’Udinese e attende Spalletti: ore calde a Torino
Immagine top news n.5 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.6 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
Immagine top news n.7 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Juric: "Ci manca solo la vittoria. Sono contento per Lookman, si è sbloccato"
Immagine news Serie A n.2 "Lega italiana a gambe a Perth": striscione contro la Lega per Milan-Como, tifosi lariani multati
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Juric fa cinque cambi e non mette un centravanti per vincere la partita
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Sticchi Damiani: "Dispiace per la sconfitta. Camarda? Capita di sbagliare un rigore"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti ha scommesso su se stesso: raccoglierà in caso di Champions
Immagine news Serie A n.6 Gattuso ieri era a Bergamo per gli italiani e... Ahanor: il punto sulla sua situazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Maran: "Samp e Spezia destinate a risalire. Monza? Ha potenzialità incredibili"
Immagine news Serie B n.2 Lapadula nuovamente titolare, e decisivo, con lo Spezia: arriva la chiamata del Perù
Immagine news Serie B n.3 Palermo in difficoltà: 5 punti nelle ultime 5 gare. Monza e Reggiana lo surclassano
Immagine news Serie B n.4 L'eterno calvario di Pedrola: altro ko dopo 5'. Dal settembre 2023 non gioca 90'
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Salerno: "Dionigi merita il rinnovo. Coreografia? C'è stato un equivoco, mi spiace"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, assemblea degli azionisti: Gerhard Comper confermato presidente
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, trattativa a oltranza per la cessione del club. Ma incombe una nuova scadenza
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Longo: "E' tornata la quiete dopo la tempesta. La coppa non la snobbiamo"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Ierardi vince il duello con Salvemini
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si inizia a parlare Milanese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Immagine news Calcio femminile n.5 Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…