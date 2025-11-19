Solo quattro presenze da inizio stagione. Filip Jorgensen medita l'addio dal Chelsea
Filip Jorgensen sta seriamente valutando l’idea di lasciare il Chelsea nella finestra di mercato di gennaio, con l’obiettivo di trovare maggiore spazio e continuità in campo nella seconda metà della stagione. Il portiere danese sente infatti la necessità di giocare con regolarità per presentarsi nelle migliori condizioni ai playoff di qualificazione ai Mondiali con la nazionale.
A riferirlo è l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il quale aggiunge come la decisione finale resterà comunque nelle mani del club, che dovrà stabilire se aprire o meno alla sua cessione temporanea. Dal canto suo, Jorgensen si è detto pienamente disponibile ad aprire un nuovo capitolo qualora il Chelsea dovesse dare il via libera, consapevole che i prossimi mesi potrebbero essere cruciali per la sua crescita e per il suo futuro internazionale.